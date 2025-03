My-PV: intelligenter Heizstab Heathor will PV optimieren

Ein neuer Heizstab von My-PV, der dynamische Stromtarife nutzen kann, soll die Stromkosten deutlich senken. Er lässt sich mit oder ohne eigene PV-Anlage nutzen.

Die auf die Bereitstellung von Wärme mit Photovoltaik spezialisierte My-PV bringt einen neuen Heizstab mit intelligenter Steuerung auf den Markt. Eine neue Software zur Analyse dynamischer Stromtarife soll den Einsatz der eigenen PV-Anlage optimieren helfen. Wie My-PV mitteilte, können Haushalte mit dem neuen Heizstab Heathor und dem Wärme-Optimierer für dynamische Stromtarife, my-PV DTO, erneuerbaren Strom preisoptimiert für die Warmwasserbereitung und die Heizung nutzen.

Mit dem my-PV DTO (steht für Dynamic Tariff Optimizer) könne jeder, der eine PV-Anlage hat und einen dynamischen Stromtarif nutzt, von erneuerbarer und günstiger Energie profitieren. My-PV habe das Feature, das Börsenmarktpreise aus 13 europäischen Ländern enthält, in seine my-PV Cloud integriert. Der my-PV DTO analysiert individuelle Nutzergewohnheiten und technische Parameter und bestimmt auf Basis der aktuellen Börsenstrompreise den besten Zeitpunkt für die Wärmeversorgung. Weil er die Wärmebereitung vollautomatisch steuert und den Heizstab im Boiler genau dann aktiviert, wenn die Strompreise am niedrigsten sind, müssen Nutzer die aktuellen Preise nicht im Blick behalten.

„Mit dem my-PV DTO können Anwender bis zu 35 Prozent ihrer Stromkosten einsparen“, sagt My-PV-Geschäftsführer Gerhard Rimpler. Das Feature funktioniere mit allen IoT-fähigen my-PV Geräten. In Kombination mit einer eigenen Photovoltaikanlage prognostiziert der Optimizer den PV-Ertrag des nächsten Tages aufgrund von Wetterdaten und versorgt Anwender mit günstiger Energie aus dem Netz, wenn die PV-Anlage zum Beispiel wegen schlechten Wetters oder nachts nicht genügend Strom liefert.

Haushalte ohne eigene PV-Anlage könnten den neuen IoT-Heizstab Heathor ebenfalls nutzen. My-PV bringe das Gerät im dritten Quartal 2025 in zwei Ausführungen auf den europäischen Markt. Während die einphasige Variante 3,5 kW leistet, verfügt die dreiphasige Version für Heizleistungen 9 kW. Der Heizstab lasse sich dabei sowohl in Warmwasser- als auch in Pufferspeicher einbauen.

Quelle: My-PV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH