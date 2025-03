Jysk lässt Logistikzentrum von MaxSolar-Tochter mit PV ausrüsten

Das Einrichtungshaus lässt von einer Tochter von Max Solar Photovoltaik auf ein Logistikzentrum bauen. Weitere Anlagen sollen folgen.

Die MaxSolar-Tochter Energy Partners hat für das dänische Einrichtungshaus Jysk eine PV-Anlage auf dessen Logistikzentrum in Kammlach im Unterallgäu gebaut. Wie Energy Partners mitteilte, verfüge die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gewerbegebäudes über eine installierte Spitzenleistung von rund 750 Kilowatt. JYSK wolle den Strom für den Eigenverbrauch nutzen. Das Logistikzentrum in Kammlach spiele eine zentrale Rolle in der Warenbelieferung der JYSK-Filialen in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz.

„Der Projektabschluss markiert einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Mission, Unternehmen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft zu begleiten. Die Anlage wurde hier auf den optimalen Eigenverbrauch ausgelegt, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und den Energiebedarf von JYSK effizient und nachhaltig zu decken“, sagt Matthias Giller, Managing Director der Energy Partners GmbH.

Daniel Schöniger, Logistics Director der JYSK SE betont: „ Die Installation der Photovoltaikanlage auf unserem Logistikzentrum in Kammlach ist ein wichtiger Schritt, um unseren Energieverbrauch umweltfreundlicher zu gestalten. Wir freuen uns, mit Energy Partners einen erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben, der uns bei der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele unterstützt.“

Die MaxSolar-Tochter und Jysk wollen die Zusammenarbeit in Zukunft ausbauen. Zwei weitere Projekte befänden sich bereits in der Umsetzung.

