Lagerspezialist Kion versorgt Standort in Kahl mit Solarstrom

Mit einem Onsite-PPA sichert sich Lagerspezialist Kion Solarstrom vom eigenen Gewerbedach. Startup Enviria baut und betreibt die 980 kW starke PV-Anlage.

Der Produzent von Lagertechnik und Gabelstaplern, Kion, setzt künftig am Standort des Verteilzentrums in Kahl am Main auf den Solarstrom aus einer großen PV-Anlage. Darüber berichtet das Startup Enviria. Demnach wird die PV-Anlage eines der Gewerbedächer mit rund 17.000 Quadratmetern bedecken. Die installierte Leistung der Solaranlage betrage etwa 980 Kilowatt-Peak. Sie werde damit rund 975.000 Kilowattstunden Grünstrom pro Jahr erzeugen.

Den Großteil des produzierten Solarstroms will der Lagerspezialist für die Produktion und den Betrieb der elektrischen Lagerlogistik nutzen. Sollte der produzierte Solarstrom den Bedarf von übersteigen, stehe die Einspeisung der restlichen Menge ins öffentliche Netz an. Der Bau begann im Februar 2025. Der Netzanschluss sei im Sommer desselben Jahres geplant. Zu Kion zählt auch der Gabelstapler-Produzent Still. Wie die Solarthemen berichteten, entwickelt er in Hamburg aktuell einen Wasserstoffantrieb.

Enviria werde die Solaranlage ferner auf dem Dach des Verteilzentrums errichten und betreiben. Die Kion muss dafür selbst nicht in die Investition gehen. Sie habe stattdessen eine langfristige Stromkaufvereinbarung zum Festpreis mit Enviria vereinbart. Dabei handelt es sich um ein so genanntes On-Site-Power-Purchase-Agreement (PPA).

„Unsere Zusammenarbeit mit der Kion Group ist ein Beispiel dafür, wie industrielle Großverbraucher ohne Aufwand und Investition auf Solarstrom wechseln können“, sagte Melchior Schulze Brock, CEO von Enviria.

Quelle: Enviria | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH