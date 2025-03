Innoenergy will bis 2030 bis zu 160 Milliarden Euro für Cleantech mobilisieren

Das Unternehmen InnoEnergy erklärt bis 2030 bis zu 160 Milliarden Euro an Investitionen in Cleantech zu mobilisieren. Diese Summe entspricht dem Gesamtfinanzierungsbedarf für das InnoEnergy-Portfolio zwischen 2025 und 2030.

Innoenergy wurde 2010 vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT), einer Einrichtung der Europäischen Union, als eine der ersten Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC) gegründet. Im Jahr 2025 sind das EIT und InnoEnergy eine neue Partnerschaft eingegangen, in deren Rahmen sie weiterhin projektbezogen zusammenarbeiten.

Innoenergy unterstützt Cleantech-Innovationen für eine globale, klimaneutrale Wirtschaft. Das in Europa und den USA tätige Unternehmen investiert in Start-ups in der Frühphase sowie in die Entwicklung von Arbeitskräften. Mit 1.400 Partnern, darunter 39 Gesellschafter aus Industrie, Finanzwesen, Politik und Wissenschaft, hilft das Unternehmen, die Energiewende zu beschleunigen.

Seit 2010 hat Innoenergy mehr als 500 Unternehmen unterstützt. Bis heute haben diese Unternehmen insgesamt mehr als 34 Milliarden Euro an Finanzmitteln eingeworben und 40.000 Arbeitsplätze geschaffen. Zusammen haben sie das Potenzial, bis 2030 einen geschätzten Umsatz von 110 Milliarden Euro zu erwirtschaften und 2,1 Gigatonnen CO 2 -Äquivalent einzusparen.

Weiter auf Cleantech setzen

Diego Pavia, CEO von Innoenergy, sagt: „Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass die Energiewende und der industrielle Wandel keine Selbstläufer sind. Unsere Wachstumsstrategie sendet hier ein klares Signal: Wir bleiben auf Kurs und gehen die komplexe Aufgabe, Cleantech zu industrialisieren, entschlossen an.“ Pavia sieht sich durch den Clean Industrial Deal der Europäischen Union bestätigt. Angesichts einer reifenden Pipeline an Cleantech-Unternehmen sei Wachstumsfinanzierung von entscheidender Bedeutung.

Innoenergy will seine Rolle als führender Frühphaseninvestor weiter ausbauen. Dazu sollen zusätzliches Kapital eingeworben und neue Fonds mit aufgelegt werden, um die Lücke bei Wachstumsinvestitionen in Europa zu schließen. Darüber hinaus sollen strategische Wertschöpfungsketten-Initiativen auf andere Bereiche ausgeweitet werden, um die Entwicklung neuer Märkte für saubere Technologien zu beschleunigen. Innoenergy baut dabei auf seiner Erfahrung beim Aufbau der Wertschöpfungsketten für Batterien, Photovoltaik und grünen Wasserstoff auf.

