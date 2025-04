Forschungsprojekt: KI soll präzise Solarprognose liefern

Eine präzise Solarprognose ermöglicht die Vorhersage der Photovoltaik-Leistung und verbessert dadurch auch die Netzstabilität. Alitiq und Ventus wollen nun ein KI-basiertes Kurzfrist-Wettervorhersagemodell entwickeln.

Die Alitiq GmbH und die Ventus GmbH haben das gemeinsame Forschungsprojekt NowcastAI gestartet. Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines KI-basierten Kurzfrist-Wettervorhersagemodells mit besonderem Fokus auf die Solarprognose mit einer präzisen Vorhersage der solaren Einstrahlung. Durch die Kombination maschineller Lernverfahren und Erdbeobachtungsdaten soll die KI-basierte Solarprognose NowcastAI die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Wettervorhersagen auf ein bisher unerreichtes Niveau heben. Denn das Vorhersagemodell soll Energiehändlern und Netzbetreibern hochpräzise, minutengenaue Vorhersagen für die Optimierung des Netzbetriebs und des Energiehandels in Echtzeit bereitstellen.

Herkömmliche numerische Wettervorhersagemodelle, stoßen bei der Echtzeit-Datenassimilation aufgrund ihrer physikalischen Grundprinzipien an ihre Grenzen. Hier setzt NowcastAI mit einem datengetriebenen Ansatz an. Durch die Integration von Satellitenbildern, Radardaten, numerischen Wetteranalysen und Bodenbeobachtungen in ein Machine-Learning-Framework soll das Modell hochpräzise Vorhersagen im Minutentakt generieren. Somit soll es eine optimierte Integration von Photovoltaik-Strom in das Stromnetz ermöglichen.

Ferner soll ein wesentlicher Vorteil von NowcastAI die Fähigkeit sein, große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten und komplexe Zusammenhänge zu erkennen. Dabei können Hochleistungsrechner (HPC) große Datenmengen effizient analysieren und verarbeiten, um hochauflösende Vorhersagen mit einer räumlichen Auflösung im Kilometerbereich zu erstellen.

KI-basierte Solarprognose bringt Nutzen für Energiewirtschaft

Die präzisen Kurzfrist-Vorhersagen sollen Energiehändlern und Netzbetreibern Vorteile bieten:

Optimierung des Energiehandels durch präzise Vorhersagen der Photovoltaik-Leistung

Verbesserung der Netzstabilität durch genaue Vorhersagen von Schwankungen in der Stromerzeugung

Reduzierung von CO 2 -Emissionen durch effizientere Nutzung erneuerbarer Energien

„Wir sind begeistert, dieses innovative Projekt zu starten und die Möglichkeiten der KI und des Hochleistungsrechnens zu nutzen, um die Genauigkeit der Wettervorhersagen zu verbessern. NowcastAI hat das Potenzial, die Energiewirtschaft grundlegend zu verändern“, sagt Daniel Lassahn, technischer Geschäftsführer der Alitiq GmbH.

Das gemeinsame Forschungsprojekt für die KI-basierte Solarprognose NowcastAI findet im Rahmen des FFplus-Programms der EuroHPC Joint Undertaking-Initiative statt. Auch die chinesische Alibaba Group hat ein KI-gestütztes Wettervorhersagemodell entwickelt, das eine Solarstrahlungsprognose enthält.

Quelle: Alitiq | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH