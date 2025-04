Michael-Sladek-Preis für Bürgerenergie erstmals ausgelobt

Bis zum 3. April 2025 können Nominierungen für den Michael-Sladek-Preis für Bürgerenergie eingereicht werden. Das Bündnis Bürgerenergie erhofft sich in den nächsten zwei Tagen noch viele Vorschläge.

Am 16. Mai 2025 verleiht das Bündnis Bürgerenergie in Kooperation mit der Stiftung Neue Energie und der Naturstrom-Stiftung in Berlin erstmals dem mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Michael-Sladek-Preis für Bürgerenergie. „Michael Sladek war ein unerschrockener und erfolgreicher Kämpfer für die Bürgerenergie und dem Bündnis Bürgerenergie als Mitgründer, Vorstand und Aufsichtsrat sehr verbunden“, sagt Malte Zieher, Geschäftsführender Vorstand des Bündnis Bürgerenergie. „Es ist uns eine große Ehre, dass wir gemeinsam mit der Stiftung Neue Energie und der Naturstrom-Stiftung den Michael-Sladek-Preis auf dem Bürgerenergie-Konvent verleihen können.“

Michael Sladek (1946-2024) hat unzählige Menschen zum Handeln ermutigt, seine Wirkung für eine bürgernahe, konsequente Energiewende und effektiven Klimaschutz ist deutlich sichtbar. Darum wollen die Initiatoren mit dem Preis Menschen auszeichnen, die sich durch seine Worte und Taten haben inspirieren lassen und die Bürgerenergie in Deutschland durch ihr ehrenamtliches und nebenberufliches Engagement entscheidend mitgeprägt haben.

Sebastian Sladek, Vorstand der EWS Elektrizitätswerke Schönau eG, sagt: „Mein Vater Michael Sladek war seit ihren frühsten Anfängen ein passionierter Vordenker und Akteur der Bürgerenergiewende und hat mit den Elektrizitätswerken Schönau ein Unternehmen mitgegründet, das in ihrem 30-jährigen Bestehen den Werten der bürgereigenen Energieversorgung immer tief verbunden geblieben ist. Die dezentrale, klimafreundliche und bürgernahe Energieversorgung ist für den nachhaltigen Schutz unserer Lebensgrundlagen von immenser Bedeutung. Es freut mich sehr, dass der Michael-Sladek-Preis für Bürgerenergie einen Beitrag dazu leisten wird, das Erbe meines Vaters in die Zukunft zu tragen.“

Ferner ergänzt Hermann Falk, Stiftungsvorstand Naturstrom-Stiftung und Geschäftsführendes Stiftungsratsmitglied der Stiftung Neue Energie:: „Gerade heute darf und muss die Energieversorgung demokratisiert werden. Bewährte Bausteine auf diesem Weg sind die Gründung von Bürgerenergiegenossenschaften und der regionale Netzkauf, wie es die Stromrebellen um Michael Sladek 1997 vorgemacht haben. Wenn diesem Bürgerengagement jetzt der politische Gegenwind entgegenbläst, wissen wir aus geschichtlicher Erfahrung, dass Aufgeben keine Alternative ist.“

Verleihung von Michael-Sladek-Preis auf Bürgerenergie-Konvent

Der Preis wird am 16. Mai 2025 um 19:30 Uhr im Rahmen des Bürgerenergie-Konvents an mehrere Menschen verliehen und ist mit insgesamt 10.000 € dotiert. Veranstaltungsort ist der Festsaal der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße.

Nominierungen nimmt das Preiskomitee bis zum 3. April 2025 um 12 Uhr entgegen. Die Jury kann den Preis nur an Menschen vergeben, die mindestens drei Personen nominiert haben. Um die Voraussetzung erfüllen zu können, bittet das Bündnis Bürgerenergie um möglichst viele Nominierungen.

Unter diesem Link kann man Menschen für den Michael-Sladek-Preis nominieren.

Quelle: Bündnis Bürgerenergie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH