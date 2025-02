Naturstrom-Tochter Naturenergy startet Kapitalerhöhung

Der Ökostromerzeuger Naturenergy startet in die öffentliche Phase der derzeit ablaufenden Kapitalerhöhung und will bis zu 18 Millionen Euro an weiterem Eigenkapital einsammeln.

Rund vier Jahre nach ihrer Gründung startet der Ökostromerzeuger Naturenergy GmbH & Co. KGaA erstmals eine öffentliche Kapitalerhöhung. Bisher sind bereits über 1.700 Aktionäre beteiligt. Diese hatten durch Ausübung ihrer Bezugsrechte unlängst bereits mehr als 5 Millionen frisches Kapital zur Verfügung gestellt. Nun startet erstmals eine öffentliche Kapitalerhöhung, bei der 18 Millionen Euro zusammenkommen sollen. Bei der Naturenergy handelt es sich um eine Ausgründung des Geschäftsbereichs Energieerzeugung der Naturstrom AG, die sich seit gut 25 Jahren als ein konzernunabhängiger Ökostromanbieter in Deutschland aktiv ist. Dabei will die Naturenergy die Mittel aus der Kapitalerhöhung vor allem in den Bau und Betrieb von Wind- und Solarparks stekcne. Zudem will das Unternehmen aber auch in Speicher und Netzanschlüsse investieren. Denn in den kommenden Jahren will das Unternehmen im Schnitt jährlich Projekte mit 50 bis 70 MW Erzeugungsleistung hinzubauen.

Kapitalerhöhung bei Naturenergy für neue Anleger:innen

„Für immer größer werdende Solar- und Windparks steigen die Investitionskosten. Das begünstigt internationale Fondsgesellschaften und Energiekonzerne“, sagt Thomas E. Banning, langjähriger Vorstand der Naturstrom AG und nun Geschäftsführer von Naturenergy. „Aus unserer Sicht soll die Energieerzeugung aber nicht nur in die Hände solcher renditegetriebenen Unternehmen gelangen, sondern weiterhin auch in Bürgerhand bleiben. Durch die Kapitalerhöhung geben wir interessierten Anleger:innen die Möglichkeit, in Sachwerte in Deutschland, praktisch vor Ihrer Haustür, zu investieren und so den Ausbau der Erneuerbaren Energien voranzutreiben.“

Jürgen Koppmann, ehemaliger Vorstand der Umweltbank und nun Geschäftsführer der Naturenergy, ergänzt: „Wir haben für die nächsten Jahren tolle Projekte in der Pipeline, die wir in unserer Unternehmensgruppe aus einer Hand planen, bauen und betreiben. So stellen wir eine hohe Qualität zu Herstellkosten sicher und erreichen eine breite Streuung unseres Kapitals.“

In der Zeit vom 24. Februar bis zum 6. Mai 2025 können Interessierte zu Aktionär:innen der des Unternehmens werden. Informationen zur Kapitalerhöhung von Naturenergy sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: Naturenergy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH