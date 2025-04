Batteriespeicherhersteller Varta neu aufgestellt

Neue Gesellschafter haben den in Schwierigkeiten geratenen Batteriespeicherhersteller Varta mit frischer Liquidität ausgestattet. Die Finanzierung des Unternehmens ist längerfristig gesichert und die Verschuldung deutlich reduziert.

Die Varta AG hat die bilanzielle und strategische Neuaufstellung abgeschlossen. DDr. Michael Tojner und die Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft sind neue mittelbare Gesellschafter des Unternehmens. Nach der Bar- und Sachkapitalerhöhung in Höhe von 60 Millionen Euro sowie der Zurverfügungstellung einer Neufinanzierung in Höhe von 60 Millionen Euro ist die Liquidität nun deutlich gestärkt. Diese soll die nächsten operativen Wachstumsschritte sowie künftige Investitionen ermöglichen. Parallel hat das Unternehmen die Verschuldung auf 230 Millionen Euro reduziert und die Finanzierung der Varta-Gruppe längerfristig gesichert. Im Anschluss an die strukturellen und bilanziellen Maßnahmen des Restrukturierungskonzepts vom Batteriespeicherhersteller Varta soll nun dessen operative Umsetzung bis Ende 2027 erfolgen. „Die großen gemeinsamen Anstrengungen der vergangenen Monate tragen jetzt Früchte. Die Varta AG ist finanziell solide und zukunftsfest aufgestellt mit starken, neuen Gesellschaftern“, sagt Varta-CEO Michael Ostermann.

Produktion und Forschung an heimischen Standorten beim Batteriespeicherhersteller Varta gesichert

Varta will auf das Wachstum im Kerngeschäft konzentrieren. Zudem strebt das Unternehmen an, Innovationsführer bei High-End-Energiespeicherlösungen zu werden. Varta will die Produktions- und Forschungskapazitäten an heimischen Standorten sichern und das europäische Lieferanten-Cluster für Hochleistungsbatterien stärken. Ziel ist das Unternehmen kurzfristig auf einen profitablen und nachhaltigen Wachstumskurs zu führen.

„Heute schlägt die Varta AG ein neues Kapitel in ihrer 140-jährigen Geschichte auf. Nach diesen schwierigen Zeiten bin ich nach wie vor fest vom Marktpotenzial und der technologischen Stärke des Unternehmens überzeugt. Europa und Deutschland brauchen einen leistungsfähigen Batteriehersteller, um die zahlreichen Wachstumschancen in diesem Bereich nutzen zu können. Die Varta AG soll und muss dabei einen festen Platz haben“, sagt Michael Tojner, Aufsichtsratsvorsitzender der Varta AG.

Jochen Breckner, Vorstand für Finanzen und IT der Porsche AG ergänzt: „Die Varta AG und Porsche stehen für technologische Exzellenz. Bei der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ultra-Hochleistungs-Lithium-Ionen-Rundzellen haben wir unsere Innovationskraft bereits erfolgreich unter Beweis gestellt. Als neuer Gesellschafter wollen wir unseren Teil dazu beitragen, wichtige Zukunftstechnologien am Standort Deutschland zu halten und weiterzuentwickeln.“

