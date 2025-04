Stromnetzstabilität: 50Hertz startet Blindleistungsmarkt

Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat als erster Netzbetreiber neuen Markt für Blindleistung gestartet. Erneuerbare Energien, Batteriespeicher und Elektrolyseure sollen zukünftig zur Netz- und Systemstabilität beitragen.

Als erster deutscher Übertragungsnetzbetreiber hat 50Hertz einen Markt für die Beschaffung von Blindleistung zur Spannungshaltung eingeführt. Nach Ende von Angebots- und Zuschlagsfrist ist die Erbringungsphase wie geplant am 1. April gestartet. Der Blindleistungsmarkt löst bei 50Hertz die bisherige Praxis der bilateralen Verträge mit Kraftwerksbetreibern ab. Mit der Einführung dieses neuen Marktes für Systemdienstleistungen setzt 50Hertz eine Vorgabe der Bundesnetzagentur (BNetzA) früher als vorgegeben um, wonach Hoch- und Höchstspannungs-Netzbetreiber mit Blindleistungsbedarf bis Ende Juni 2025 einen solchen Markt einführen müssen.

50Hertz hat den Blindleistungsmarkt am 31. Januar 2025 nur sieben Monate nach der Veröffentlichung des Regulierungsrahmens durch die BNetzA gestartet. Ziel des neuen Marktes nach § 12 h Energiewirtschaftsgesetz ist es, einerseits die Beschaffungskosten für Blindleistungen durch mehr Markttransparenz und Wettbewerb zu reduzieren und andererseits neue Potenziale zur Erbringung von Blindleistung zu erschließen.

Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen können Blindleistung anbieten

Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen wie Freiflächen-PV-Anlagen und Windparks sowie zukünftig auch von Elektrolyseuren und Großbatteriespeichern können Blindleistung anbieten. Bisher stellen überwiegend konventionelle fossile Kraftwerke über ihre Generatoren Blindleistung zur Verfügung. Allerdings hat 50Hertz sowohl mit dem 600 MW-PV-Park Witznitz als auch mit Windparks in Brandenburg erfolgreich Pilotvorhaben umgesetzt. Die positiven Erfahrungen aus diesen Projekten haben dazu geführt, dass 50Hertz die BNetzA-Vorgabe schnell in die Praxis überführen konnte. EE-Anlagen können über ihre Wechselrichter auch dann Blindleistung zur Spannungshaltung liefern, wenn sie – zum Beispiel bei Dunkelheit oder Windstille – keine Wirkleistung einspeisen.

„Mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien geht ein Abbau konventioneller Kraftwerkskapazitäten einher. Das ist nicht nur eine Herausforderung für die Versorgungssicherheit, rund um die Uhr Strom als Wirkleistung bereitzustellen. Es ist auch eine Herausforderung für die System- und Netzstabilität, denn die großen Generatoren in den Kraftwerken regeln Spannung und Frequenz quasi als Nebenprodukt automatisch mit“, sagt Stefan Kapferer, CEO von 50Hertz. „Die erneuerbaren Energien, Batterien, Elektrolyseure und auch Konverteranlagen müssen auch diese Aufgabe der Bereitstellung von Blindleistung in Zukunft mehr und mehr übernehmen. Sie sind dazu technisch in der Lage. Der neue Markt ist ein Anreiz, vorhandene und zukünftige Potenziale kosteneffizient zu erschließen, indem zum Beispiel Gleich- und Wechselrichter dafür genutzt werden.“

Blindleistungsmarkt von 50Hertz in fünf Beschaffungsregionen aufgeteilt

Am Blindleistungsmarkt können Anbieter teilnehmen, deren Blindleistungsquelle an das Höchstspannungsnetz von 50Hertz angeschlossen ist und deren Potenziale über die Technischen Anschlussrichtlinien und Anschlussbedingungen (TAR/TAB) zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der marktgestützten Beschaffung hinausgehen. 50Hertz hat das Netzgebiet in die fünf Beschaffungsregionen Hamburg, Nord, Mitte, Süd-West und Ost aufgeteilt, weil man die Spannungsregulierung über Blindleistung kleinräumig organisieren muss. In allen Regionen gibt es sowohl spannungshebenden als auch -senkenden Bedarf. Nach erfolgreicher Bezuschlagung schließen die Anbieter mit 50Hertz einen Standardvertrag. Im Gegenzug erhalten sie als Vergütung einen Blindarbeitspreis bei ungesicherter, also nicht kontinuierlicher Erbringung, sowie zusätzlich einen Vorhaltepreis, wenn sie kontinuierlich gesichert Blindleistung erbringen.

Interessenten am Blindleistungsmarkt können sich mit Fragen und Anregungen an 50Hertz unter ausschreibung-blindleistung@50hertz.com wenden.

Quelle: 50Hertz | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH