Ritter Energie baut Partnerprogramm aus

Mit Schulungen für Solarthermie, Wärmepumpen, Pelletsheizungen, Photovoltaik, Speichertechnik, und Wärmezentralen unterstützt Ritter Energie seine Partner aus dem Fachhandwerker.

Im Zuge seiner Neuaufstellung als Komplettanbieter für ökologische Gebäudeenergietechniken hat die Ritter Energie GmbH & Co. KG ihr Partnerprogramm neu strukturiert und ausgebaut. Das Unternehmen bietet seinen Fachhandwerkern Services und Dienstleistungen für den gesamten Wärme- und Strombereich an. Dies soll den Partnern in Verbindung mit dem Produktsortiment der Marke Paradigma und dem Großhandelsprogramm Pure Line Flexibilität bei der Projektplanung und Angebotsgestaltung ermöglichen.

Ein wichtiger Bestandteil des Angebots für Handwerkspartner ist ein umfangreiches Schulungs- und Trainingsprogramm, das sämtliche Produktbereiche und Fachthemen abdeckt. Im Einzelnen sind dies Solarthermie, Wärmepumpen, Pelletsheizungen, Photovoltaik, Speichertechnik, Wärmezentralen, Regelung und Steuerung einfacher und komplexer hybrider Anlagen. Die Schulungstermine sind für die Partner online im Login-Bereich der Webseite von Ritter Energie abrufbar. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich für die Veranstaltungen anzumelden.

Neben einem Service-Angebot, wie dem Solarmontage-Service, umfasst das Programm zahlreiche digitale Leistungen. Dazu gehören zum Beispiel Anlagenmonitoring und Fernwartungen. Damit können sich die Experten des Unternehmens bei Bedarf online auf eine Anlage schalten, um Störungen oder ineffizienten Betrieb zu erkennen und zu beheben. Der Handwerker erspart sich unnötige Wege und Arbeitszeiten. Darüber hinaus bietet Ritter Energie weitere Online-Tools und Apps, die den Partnern die Arbeit erleichtern sollen.

Partnerprogramm von Ritter Energie mit persönlichen Ansprechpartner:innen

Eine Besonderheit des Partnerprogramms, das auch Bonusregelungen und Förderungen für Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen umfasst, sind laut Unternehmen die persönlichen Ansprechpartner:innen im Innen- und Außendienst. Für alle Anliegen der Handwerksbetriebe stehen in ganz Deutschland regionale Gebietsmanager mit Rat und Tat zur Seit. Das erstreckt sich über Markterschließung und -bearbeitung, Partner- und Marketing-Aktionen und weitere Angeboten aus dem Partnerprogramm.

Zudem unterstützt der Werkskundendienst (WKD) mit qualifizierten Techniker:innen mit jahrelanger Erfahrung täglich bundesweit ihre Partner bei Inbetriebnahmen, technischem Support, Wartungen und Störungsbeseitigungen. Auf Wunsch bieten die Mitarbeiter des WKD qualifizierte zwei- bis vierstündige Inhouse-Schulungen zu individuellen Themen nach Wahl an.

Handwerker, die sich für das Partnerprogramm interessieren, finden weitere Informationen unter diesem Link.

Quelle: Ritter Energie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH