Die Meyer Burger Technology AG hat die vorläufigen Finanzergebnisse für das Jahr 2024 bekanntgegeben. Demnach hat das Unternehmen 2024 einen Umsatz in Höhe von 69,9 Millionen Schweizer Franken erzielt. Das EBITDA lag bei minus 210,4 Millionen Schweizer Franken.

In ihrem laufenden strategischen M&A-Prozess arbeitet Meyer Burger weiterhin mit ausgewählten Interessenten zusammen, um schnellstmöglich vollständig finanzierte, verbindliche Angebote vorliegen zu haben. Meyer Burger wird bei der Beurteilung der Angebote sowohl Wertaspekte als auch die Fähigkeit zur Durchführung einer vollständig finanzierten Transaktion berücksichtigen. Gleichzeitig stützt sich Meyer Burger weiterhin auf die Brückenfinanzierungsfazilität, um ihre kurzzeitigen Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Die in dieser Mitteilung veröffentlichten vorläufigen Finanzergebnisse von Meyer Burger für 2024 sind ungeprüft und es können noch Änderungen auftreten. Andere wichtige, ungeprüfte Finanzzahlen, die das Unternehmen regelmäßig berichtet wie EBIT, Reinverlust, Eigenkapital und Bilanzsumme will Meyer Burger zu diesem Zeitpunkt nicht veröffentlichen, da diese auf Annahmen, inklusive einer Unternehmensfortführungsprüfung, und Werthaltigkeitstests basieren, die das Unternehmen nicht verlässlich durchführen kann. Der Fortbestand von Meyer Burger ist in hohem Maße unsicher und hängt von signifikanten neuen Finanzmitteln sowie der erfolgreichen Umsetzung des Businessplans ab. Das Unternehmen plant, den Jahresbericht bis zum 31. Mai 2025, anstelle des ursprünglich bekanntgegebenen Datums vom 15. April 2025 zu veröffentlichen. Dieses hat die SIX Exchange Regulation Meyer Burger gestattet.

