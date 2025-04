Thornova Solar stellt neue Module mit Kunststoffrahmen vor

Der chinesische Photovoltaikhersteller Thornova Solar stellt neue Solarmodule mit Verbundrahmen vor. Laut Unternehmen stellten diese eine bessere Haltbarkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit dar. Die Rahmen böten eine verbesserte mechanische Festigkeit, überlegene Korrosionsbeständigkeit und einen geringeren CO2-Fußabdruck.

Thornova Solar führt neue Solarmodule mit Verbundrahmen ein. Laut des chinesischen Herstellers wurden diese für eine verbesserte Haltbarkeit, höhere Effizienz und mehr Nachhaltigkeit entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Aluminiumrahmen widerständen korrosionsbeständige Verbundrahmen extremen Witterungsbedingungen und reduzierten gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen um 80 Prozent. Diese Innovation biete EPCs, Entwicklern und Investoren eine robustere Solarlösung, die die Komplexität der Installation reduziere, da keine Erdung erforderlich sei, wie das Unternehmen mitteilte.

Fortschritt in der Solarmodultechnologie?

Bei den Modulen mit Verbundrahmen werden Materialien wie Glasfaser, Polyurethan und UV-Schutzbeschichtungen verwendet. Dies solle eine bessere Festigkeit und Langlebigkeit gewährleisten. Aluminiumrahmen seien in rauen Umgebungen korrosionsanfällig, so der Hersteller weiter. Im Gegensatz dazu seien die Verbundrahmen von Thornova Solar so konstruiert, dass sie Salzsprühnebel, extremen Witterungsbedingungen und hohen mechanischen Belastungen standhielten.

Zukunft nachhaltiger Solarenergie

Andrea Bodenhagen, Global Branding Director bei Thornova Solar sagt: „Unsere neuen Kompositrahmenmodule stellen einen großen Fortschritt in der Solartechnologie dar.“ Durch die Kombination von mechanischer Festigkeit, langfristiger Zuverlässigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit böten sie eine Lösung für EPCs, Entwickler und Investoren, die langlebige und leistungsstarke Solarprojekte errichten wollten. Derartige Rahmenmodule aus Verbundwerkstoffen sollen bei Installationen in küstennahen Gebieten und in Regionen mit extremen Wetterbedingungen haltbarer und effizienter sein.

Vorteile von Verbundrahmenmodulen laut Thornova Solar:

Hält Windlasten von bis zu 3.000 Pascal (Pa) und Schneelasten von bis zu 7.000 Pa stand.

Kein Rosten, selbst in Offshore-Umgebungen und bei hohem Salzgehalt.

Reduziert die potenziell induzierte Degradation (PID) und maximiert die langfristige Effizienz.

Vereinfacht die Handhabung, da keine Erdung erforderlich ist, was zu niedrigeren Systemkosten führt.

80 Prozent weniger CO 2 -Emissionen im Vergleich zu Aluminiumrahmen, unterstützt den globalen Übergang zu nachhaltiger Energie.

Thornova Solar hat seinen europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main.

Quelle: Thornova Solar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH