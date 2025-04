Einhundert übernimmt Solarimo-Mieterstromportfolio

Die Einhundert Energie GmbH übernimmt das bundesweite Mieterstromportfolio der Solarimo GmbH, einer Tochtergesellschaft der Engie Deutschland. Die Übernahme soll die klimafreundliche Energieversorgung im Immobiliensektor beschleunigen.

Die Einhundert Energie GmbH baut ihr Engagement für nachhaltige Energie weiter aus. Das Kölner Unternehmen übernimmt deutschlandweit das Mieterstromportfolio der Solarimo GmbH, einer Tochter von Engie Deutschland. Ziel der Übernahme ist es, eine klimafreundliche Versorgung mit Energie für die Wohnungswirtschaft voranzubringen.

Solarimo-Portfolio von Engie soll Einhundert stärken

Solarimo bietet bisher mit der Strommarke SolarMe Mieterstromlösungen für die Wohnungswirtschaft an. Mit der Transaktion sollen bis Jahresende 300 Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von 10,3 Megawatt in den Betrieb von Einhundert überführt werden. Die Anlagen sollen mehr als 10.000 Mieterinnen und Mieter deutschlandweit mit lokal erzeugtem Solarstrom versorgen. Dies soll eine jährliche Einsparung von rund 4.000 Tonnen CO 2 ermöglichen.

Wachstum für Energiewende angestrebt

Dr. Ernesto Garnier, CEO und Gründer der Einhundert Energie GmbH, sagt: „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von Solarimo und Engie. Die Übernahme ist für uns ein bedeutender Schritt auf unserem Wachstumspfad – sie bringt uns unserem Ziel näher, die Dekarbonisierung des deutschen Gebäudebestands weiter voranzutreiben und möglichst viele Menschen mit sauberer, lokal erzeugter Energie zu versorgen.“

Engie Deutschland, der Mutterkonzern von Solarimo, begrüßt den Übergang an Einhundert. Ataman Yildirim, Head of Mergers and Acquisitions der Engie Deutschland GmbH, sagt: „Wir freuen uns, mit Einhundert einen Partner gefunden zu haben, der das Solarimo-Mieterstromgeschäft professionell weiterführt und den Mieterinnen und Mietern auch künftig eine nachhaltige Stromversorgung auf hohem Niveau sichert.“

Information zu Einhundert und Engie

Die Einhundert Energie GmbH unterstützt seit 2017 Immobilienunternehmen bei der Elektrifizierung und Dekarbonisierung ihrer Gebäudeportfolios. Das Kölner Unternehmen ermöglicht Wohnungsunternehmen und ihren Mieterinnen und Mietern eine Teilhabe an der die Energiewende. Genutzt werden soll 100 Prozent CO 2 -neutrale Energie aus lokaler Photovoltaik.

Die Engie Deutschland GmbH will den Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft beschleunigen. In Deutschland plant, baut, betreibt und vermarktet das Unternehmen Wind-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen sowie Pumpspeicher und Batteriespeicher. Engie handelt mit Strom und Gas und versorgt Endkunden mit Energie.

Quelle: Einhundert Energie GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH