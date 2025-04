Intersolar Europe 2025: Trina Storage zeigt Batteriegroßspeicher Elementa 2 Pro

Der neue Batteriegroßspeicher Elementa 2 Pro von Trina Storage ist kompakt gebaut und verfügt über eine Hybridkühltechnologie, die Zelltemperaturunterschiede minimieren soll.

Trina Storage, Speichersektion des chinesischen Photovoltaik-Herstellers Trinasolar stellt das 5-MWh-Energiespeichersystem Elementa 2 Pro auf der Intersolar Europe 2025 erstmals einem großen europäischen Publikum vor. Aufbauend auf der Elementa-2-Serie soll Elementa 2 Pro die neuesten Fortschritte in der Batterie-Zelltechnologie sowie im Systemdesign beinhalten.

Der Speicher enthält 314-Ah-Zellen und soll laut Hersteller eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Zyklen bieten. Zudem soll das kompakte Design den Platzbedarf reduzieren und den Einsatz in urbanen Umgebungen sowie in Industriegebieten erleichtern. Die Betriebsgeräusche von 70 dB sollen den Einsatz in Standorten mit strengen Lärmschutzanforderungen ermöglichen.

Elementa 2 Pro ist mit einem Temperaturkontrollsystem ausgestattet, das mittels Hybridkühltechnologie die Zelltemperaturunterschiede auch unter extremen Bedingungen auf weniger oder gleich 2,5 °C halten soll. Das soll eine optimale Leistung gewährleisten und die Lebensdauer des Systems verlängern. In Umgebungen mit niedrigen Temperaturen soll der Eigenenergieverbrauch um 30 Prozent geringer sein, was zu einer zusätzlichen Effizienzsteigerung führt. Das System unterstützt die NTC-Temperaturüberwachung, bei der man jede Zelle in Echtzeit überwachen und Anomalien innerhalb von Millisekunden zur Frühwarnung und zum Schutz erkennen kann.

In Elementa 2 Pro setzt das Unternehmen Zellen in EV-Qualität – also wie bei Elektrofahrzeugen – ein. Diese unterzieht man strengen Belastungstests, um die intrinsische Sicherheit zu gewährleisten. Zudem soll ein dreistufiges elektrisches Schutzsystem, kombiniert mit einer Not-Aus-Funktion, umfassende Sicherheit für das gesamte Speicher-, das Energieumwandlungs-(PCS) sowie das Energiemanagementsystem (EMS) bieten.

Mit Fern-Upgrades per Mausklick und Echtzeit-Überwachung soll Elementa 2 Pro den Wartungsaufwand vor Ort minimieren und die Effizienz von Betrieb und Wartung steigern. Ferner soll intelligente Automatisierung die Betriebskosten senken und die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit des Systems verbessern.

Trinasolar und Trina Storage sind auf der auf der Intersolar Europe 2025 mit dem Stand A1.170 vertreten.

Quelle: Trina Storage | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH