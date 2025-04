Photovoltaik-Planung: Qcells und Aurora Solar vereinbaren Partnerschaft

Die Photovoltaik-Planungssoftware von Aurora soll den Planungsprozess kürzer, einfacher und für die Endverbraucher:innen nachvollziehbar machen. Qcells nutzt diese Software im Vertrieb.

Der PV-Softwarespezialist Aurora Solar kooperiert mit dem Photovoltaik-Hersteller Qcells. Gemeinsam wollen die Unternehmen den PV-Vertrieb optimieren. Aurora Solar setzt auf smarte Technologie, um den Planungsprozess von PV-Anlagen zu optimieren. Künstliche Intelligenz (KI) und eine ortsunabhängige Initialplanung sollen es ermöglichen, PV-Anlagen bereits vor dem ersten Vor-Ort-Termin oder während des ersten Kundengesprächs zu visualisieren und individuell auf die Gegebenheiten des jeweiligen Daches abzustimmen. Die Planung basiert auf detaillierten 2D- und 3D-Daten der Adresse des Hausbesitzenden, um aussagekräftige Angebote für Interessenten zu erstellen.

Solarmodul-Belegung und Prognosen zum Stromertrag und der Amortisation kann man vor den Kundinnen und Kunden in Echtzeit berechnen und anpassen, was den Vorgang auch für die spätere Feinplanung transparent und nachvollziehbar machen soll. Der gesamte Planungsprozess soll kürzer, einfacher und für die Endverbraucher:innen nachvollziehbar sein.

Als Komplettanbieter für Photovoltaik-Anlagen begleitet Qcells Kund:innen von der ersten Beratung über die Planung und Installation bis zur Anmeldung bei den zuständigen Netzbetreibern. Somit will das Unternehmen eine professionelle und nahtlose Umsetzung garantieren. Dabei nutzen die Vertriebsteams von Qcells die Aurora-Solar-Plattform, um anhand von Satelliten- und Lidar-Daten der jeweiligen Adresse mit Hilfe von der KI von Aurora Solar eine 3D-Visualisierung der PV-Anlage zu erstellen. „In Echtzeit visualisiert die Technologie von Aurora Solar PV-Anlagen in 3D und schafft somit einen Mehrwert für unsere Kundschaft“, sagt Thomas Taubert, Head of Product & Software Management bei Qcells.

Quelle: Aurora Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH