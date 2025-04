Neuer Online-Marktplatz für Solarparks und Batteriespeicher-Projekte

Das Start-up Fyatlx hat eine Plattform entwickelt, die Projektentwickler, EPC-Dienstleister, Investoren, Ingenieurdienstleister und Bauunternehmen für Solarpark- und Batteriespeicher-Projekte zusammenbringt.

Wer Solaranlagen und Batteriespeicher-Kraftwerke effizient planen, realisieren und betreiben will, ist auf Dienstleister und Investoren angewiesen. Die passenden Partner zu finden, kann jedoch aufwendig und langwierig sein. Das Start-up Fyatlx hat deshalb eine Plattform entwickelt, die Solar- und BESS-Projekte mit verschiedenen Anbietern zusammenbringt. Die Plattform fungiert als Online-Marktplatz für Solarparks und Batteriespeicher-Projekte. Sie richtet sich an alle, die an der Realisierung von Solar- und BESS-Projekten beteiligt sind, wie Projektentwickler, EPC-Dienstleister, Investoren, Ingenieurdienstleister und Bauunternehmen. Die Firmen können sich kostenfrei anmelden und Gesuche anlegen. Das Team von Fyatlx bringt sie dann mit geeigneten Partnern zusammen. Auch eine freie Suche nach Projekten ist möglich.

Für die teilnehmenden Firmen erleichtert Fyatlx die Realisierung von Photovoltaik-Solarparks und Batteriespeichersystemen. Marktakteure, die diese Projekte planen und auf der Suche nach Dienstleistern und Auftragnehmern sind, profitieren beispielsweise durch eine effiziente Auftragsvergabe, auch kurzfristig. Um Vertragspartner zu finden, können sie ihre Projektdetails entweder selbst auf dem Marktplatz von Fyatlx teilen oder diese an die Ansprechpersonen des deutschen Start-ups übermitteln.

Im nächsten Schritt trifft das Team hinter der Plattform eine Vorauswahl passender Anbieter, die dann ein Angebot abgeben. Das soll Zeit und Ressourcen bei der Suche nach ausführenden Partnern sparen. Standardisierte Vertrags- und Ausschreibungsprozesse sollen administrative Aufwände reduzieren. Zudem sind die Teilnehmer auf Fyatlx alle zertifiziert – die Marktteilnehmer müssen die Qualifikation ihrer Partner nicht selbst prüfen.

Online-Marktplatz für ausführende Unternehmen von Solarparks und Batteriespeicher-Projekten lohnend

Auch für ausführende Unternehmen soll sich die Plattform lohnen. Sie werden von Fyatlx auf Solar- und BESS-Projekte aufmerksam gemacht, die zu ihrem Geschäftsfeld passen. Sie erhalten dann einfach Zugang zum Leistungsverzeichnis der Ausschreibung und können ein Angebot abgeben. Das verkürzt den Prozess von Bewerbung und Angebotsgewinnung. So lassen sich die Erneuerbaren-Energien-Projekte schließlich schneller, effizienter und kostengünstiger realisieren.

„Der Bedarf in der Branche für eine effiziente Plattform sei spürbar“, sagt Michael Manfred Fischer, CEO vom Beratungsunternehmen Fischer & Consorten, das Fyatlx bei der Markteinführung begleitet hat. „Wir sind seit vielen Jahren mit den Akteuren der Erneuerbaren-Energien-Welt vernetzt und bekommen immer wieder Anfragen, ob wir Projekte oder Partner zusammenbringen können. Deshalb ist es uns ein Herzensanliegen, die Plattform nun offiziell vorzustellen“, so Fischer. Ziel der Fyatlx ist auch, mehr EPC-Dienstleistern und ausführenden Unternehmen Zugang zu Investoren und dem Markt im Ganzen zu verschaffen. Viele Firmen aus unserem Netzwerk haben sich bereits vorab für die Plattform angemeldet, darunter sind fast alle Nutzergruppen vertreten.“

Offiziell vorgestellt wird Fyatlx auf der Intersolar Europe vom 6. bis 9. Mai in München. Fischer & Consorten präsentiert die Plattform und das mehrköpfige Team von Fyatlx, zu dem auch Michael Manfred Fischer gehört, während der Messetage am Stand C4.616. Eine Vorab-Anmeldung für die Plattform ist ab sofort möglich. Weitere Informationen zu Fyatlx sowie Anmeldemöglichkeiten sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: Fischer & Consorten | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH