Balkonkraftwerke: Pfalzwerke kooperieren mit dem Stuttgarter Startup Nineti

Der Energieversorger Pfalzwerke bietet seinen Kund:innen Steckersolargeräte der Marke MOE Balkonkraftwerk an. Diese kommen vom Stuttgarter Startup Nineti.

Die Pfalzwerke AG kooperiert mit dem jungen Stuttgarter Unternehmen Nineti GmbH, bekannt unter der Marke MOE Balkonkraftwerk. Somit will der Energieversorger einfache Solarlösungen direkt zu den Menschen nach Hause bringen – auch für Mieterinnen und Mieter. Außerdem kann man die Balkonkraftwerke direkt per haushaltsüblichem Schukostecker anschließen, sodass man keinen Elektriker benötigt.

Die von Nineti entwickelten Mini-Solarmodule sind kompakt und leicht. Man kann sie sich per Paketlieferung wie etwa von DHL liefern lassen und selbst installieren. Das geht am Balkon, auf dem Flachdach oder an der Hausfassade. Mit der neuen Kooperation erhalten Interessierte künftig Zugang zu den Produkten von Nineti. Die komplette Abwicklung vom Versand bis zum Kundenservice übernimmt das Startup, wodurch der Bestellprozess schlank und kundenfreundlich sein soll.

„Mit Nineti setzen wir auf ein junges, kreatives Team, das mit frischen Ideen und hoher technologischer Qualität punktet. Als Pfalzwerke ist es uns wichtig, gerade in Zeiten von Krisen und Lieferkettenproblemen auf heimische Partner und Kompetenz zu setzen“, sagt Sabine Müller, Operatives Business Development bei den Pfalzwerken.

Nineti-Geschäftsführer Tibor Hofmann ergänzt: „Mit unserem Balkonkraftwerk Moe Cell bringen wir Solarenergie unkompliziert und flexibel direkt in die Haushalte. Dank des doppelten Anstellwinkels und der modularen Bauweise ist es nicht nur effizienter, sondern auch flexibler in der Installation.

Eigenschaften vom Balkonkraftwerk Moe Cell

Kompakt & leicht – Lieferung direkt per Paketdienst

Flexible Montage für Balkon, Fassade oder Dach

Integriertes System aus Photovoltaik-Modul, Wechselrichter und künftig Speicher, doppelter Anstellwinkel für maximale Effizienz, geringe Breite (97 cm) für jeden Balkon

Engineered in Germany

Quelle: Pfalzwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH