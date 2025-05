Bärbel Heidebroek als Präsidentin des Bundesverbands Windenergie bestätigt

Der Bundesverband Windenergie hat sein Präsidium neu gewählt. Dabei hat die Delegiertenversammlung Bärbel Heidebroek als Präsidentin bestätigt.

Bärbel Heidebroek bleibt Präsidentin des Bundesverbands Windenergie (BWE). Die Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Landwind-Gruppe tritt damit ihre zweite Amtszeit als Präsidentin des Verbandes an. Die Delegierten des Verbandes haben Heidebroek mit 98,2 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Heidebroek hatte das Amt im Mai 2023 von ihrem langjährigen Vorgänger Hermann Albers übernommen.

Laut Heidebroek ist die Windenergie gut aufgestellt, stehe aber auch vor Herausforderungen. „Die erneuerbaren Energien sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Insbesondere die Windenergie hat sich zum zentralen Leistungsträger im deutschen Strommix entwickelt. Die jüngsten Quartalszahlen der Windenergie an Land zeigen die Stärke und Dynamik der Branche“, so die BWE-Präsidentin. „Dennoch bleiben Herausforderungen, wie der weitere Netzausbau, Effizienzsteigerung im Netz durch Überbauung der Netzverknüpfungspunkte oder die Schaffung von Flexibilitäten, die nicht aus dem Blick geraten dürfen.“ Wichtig sei es jetzt, den eingeschlagenen Kurs nicht zu verlangsamen, sondern den Ausbau der Windenergie konsequent fortzusetzen und zu beschleunigen.

Das Präsidium um Präsidentin Bärbel Heidebroek wurde mit den Vizepräsident:innen Ralf Hendricks, Milan Nitzschke, Nadine Kanu und Björn Spiegel wiedergewählt. Karl-Albert Brandt, Johann-Georg Jaeger, Lars Rotzsche und Joachim Wierlemann hat die Delegiertenversammlung als Landesvertreter in den Gesamtvorstand gewählt, Claas Arlt und Ralf Nietiet sind als Unternehmensvertreter Mitglieder des Gesamtvorstandes. Christian Andresen, Alexandra Pohl, Philipp Vohrer und Philipp von Tettau gehören dem Gesamtvorstand als Beiratsvertreter:innen an.

Bärbel Heidebroek ist Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Landwind-Gruppe im niedersächsischen Gevensleben. Neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin ist sie darüber hinaus seit Jahren ehrenamtlich in der Verbandsarbeit aktiv. Die studierte Agrarwissenschaftlerin ist seit Mai 2023 Präsidentin des BWE. Zudem ist sie Vorsitzende des Landesverbands Erneuerbare Energien Niedersachsen Bremen. Von 2019 bis 2023 war sie Vizepräsidentin des BWE.

Zudem hat der BWE ein Impulspapier vorgelegt, das konkrete Vorschläge zur schnellen Umsetzung des Koalitionsvertrages machen soll. “Das Impulspapier ist Ausdruck des Willens der Windbranche, konstruktiv mit der neuen Bundesregierung zusammenzuarbeiten und ihr bei der Übernahme der Amtsgeschäfte in diesen fordernden Zeiten einen guten Start zu ermöglichen”, so Bärbel Heidebroek.

