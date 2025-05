Photovoltaik mit Stromspeicher: Swissolar veröffentlicht Batteriebericht

Batteriespeicher sind ein zentrales Element für die Versorgungssicherheit in der Schweiz. Der Verband Swissolar fordert eine nationale Speicherstrategie und legt einen ersten Batteriebericht vor.

Der Solarenergieverband Swissolar hat erstmals einen Batteriebericht über den Schweizer Markt für Stromspeicher in Kombination mit Photovoltaik veröffentlicht. Laut Bericht installieren die Schweizer:innen mittlerweile rund jede zweite PV-Anlage zusammen mit einem Batteriespeicher.

Die weltweit steigende Nachfrage und die dadurch vorangetriebene Massenproduktion sowie technologische Innovationen haben dazu geführt, dass die Preise für Batteriespeicher in den letzten Jahren erheblich gesunken sind. „Batteriespeicher sind ein zentrales Element für die Versorgungssicherheit der Schweiz mit Strom aus einheimischen erneuerbaren Energien. Sie machen Solarstrom flexibler nutzbar und entlasten das Stromnetz“, sagt Matthias Egli, Geschäftsführer von Swissolar.

Entwicklung des Batteriespeichermarktes in der Schweiz. Grafik: Swissolar / Bericht „Batteriespeicher mit Photovoltaik 2025“

Der Photovoltaik-Anteil am Stromverbrauch in der Schweiz von 14 Prozent im Jahr 2025 könnte bereits nächstes Jahr auf 17 Prozent wachsen. Angesichts des weiterhin raschen Ausbaus der Solarenergie braucht es nach Ansicht von Swissolar Anreize für die Anlagenbetreiber, sich systemdienlich zu verhalten. „Die nötigen gesetzlichen Grundlagen sind mit dem Stromgesetz da. Nun müssen alle ihren Beitrag leisten“, sagt Swissolar-Präsident Jürg Grossen. „Die Solarbranche muss mit Batterien und Energiemanagementsystemen den Eigenverbrauch optimieren. Die Verteilnetzbetreiber müssen ihre Tarife und Steuerinstrumente der neuen Produktionsrealität anpassen. Und die Politik muss die Rahmenbedingungen weiter optimieren. Es ist wichtig, dass die von uns mitentwickelte Lösung einer Vergütung zu Stundenmarktpreisen rasch kommt.“ Diese sollen in der Sommersession die eidgenössischen Räte im Rahmen des Beschleunigungserlasses abschließend behandeln.

Nationale Speicherstrategie gefordert

Swissolar will sich künftig noch stärker für Rahmenbedingungen einsetzen, die den Ausbau von Speicherlösungen in Kombination mit Photovoltaik fördern. Dazu gehört auch eine nationale Speicherstrategie. Swissolar-Vizepräsidentin Gabriela Suter sagt dazu: „Batteriespeicher, die Strom kurzfristig zwischenspeichern und bei Bedarf innert Millisekunden ins Netz speisen können, müssen bei künftigen Energieszenarien berücksichtigt werden. In den aktuellen Energieperspektiven des Bundes fehlen diese leider noch. Es braucht eine nationale Speicherstrategie, die sämtliche Speicher – saisonale und kurzfristige – beinhaltet und das Zusammenspiel der verschiedenen Speichertechnologien aufzeigt.“ Das verhindere, dass man die Stromnetze überdimensioniert.

Swissolar-Batteriebericht formuliert Handlungsempfehlungen

Der Swissolar-Batteriebericht formuliert sechs zentrale Handlungsempfehlungen für Politik, Netzbetreiber und Branche:

Den dezentralen Batteriespeichern eine angemessene Rolle im Energiesystem zuweisen.

Preissignale und finanzielle Anreize gestalten.

Gezielte Anreize für die Integration von Batteriespeichern in ein intelligentes Energiesystem.

Netzausbau durch Quartier- und Regionalspeicher reduzieren.

Zugang zu Regelenergiemärkten für Batteriespeicher erleichtern.

Hindernisse beim Datenaustausch beseitigen.

Der Bericht „Batteriespeicher mit Photovoltaik 2025“ ist auf der Website von Swissolar unter diesem Link abrufbar.

Quelle: Swissolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH