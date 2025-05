Finnland: 60-MWh-Batteriespeicher nahe am Polarkreis installiert

Foto: Sungrow

Die extremen klimatischen Bedingungen am Polarkreis stellen hohe Anforderungen an Batteriegroßspeicher. Sungrow hat nun ein 60-MWh-Batteriespeichersystem in Finnland in Betrieb genommen.

Sungrow, chinesischer Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, hat in Simo im Norden Finnlands einen Batteriespeicher mit 60 MWh Speicherkapazität in Betrieb genommen. Die Anlage zählt zu den nördlichsten ihrer Art weltweit und unterstützt das finnische Stromnetz beim Ausbau erneuerbarer Energien. Sie wurde im Rahmen eines Joint Ventures mit FRV Amptank realisiert. Sungrow entwickelt an verschiedenen Standorten sowohl Kurzzeit- als auch Langzeitspeicherlösungen für Energie. Der Batteriespeicher befindet sich weniger als 100 Kilometer südlich vom Polarkreis und besteht aus 26 Powertitan 1.0-Containern von Sungrow. Mit einer Gesamtleistung von 30 MW soll das System zur Stabilisierung des lokalen Stromnetzes mit dem wachsenden Anteil von Wind- und Solarenergie beitragen. Laut Hersteller arbeitet die Batteriespeicher-Anlage auch unter den extremen klimatischen Bedingungen am Polarkreis effizient und zuverlässig. Beim PowerTitan 1.0 handelt es sich um ein flüssigkeitsgekühltes Batteriespeichersystem in einem 20-Fuß-Container, das der Hersteller speziell für große Anwendungen wie Solar- und Windparks, Netzstabilisierung und andere Großprojekte zur Energiespeicherung entwickelt hat. Der Hersteller kann das System vormontiert in Standardcontainern liefern und man kann es vor Ort zügig installieren. Die Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen sollen langlebig und sicher sein. Auch der Wartungsaufwand ist laut Sungrow gering. „Für unsere Entscheidung, mit Sungrow zusammenzuarbeiten, gab es zwei wesentliche Gründe“, sagt Hannu Koivusalo, Chairman von Amptank. „Zum einen hat uns die technische Performance überzeugt. Die Systeme funktionieren unter jeglichen Umfeldbedingungen absolut stabil. Der zweite entscheidende Faktor war die langfristige Zuverlässigkeit. Hier hat uns Sungrow ein sehr wettbewerbsfähiges Paket für Wartung, Service und sonstigen Support geschnürt.“ Quelle: Sungrow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH