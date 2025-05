Mercedes-Benz eActros 600 bei Wessels Logistik

Wessels Logistik aus Rhede im Münsterland setzt zwei seiner bislang drei Mercedes-Benz eActros 600 im Schichtbetrieb ein. So ist der Betrieb der Elektro-Trucks nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich ist.

Geschäftsführer Andre Wessels sagt: „Ein Zweischichtbetrieb muss sein. Er macht den Einsatz für uns wirtschaftlich, im Einschichtbetrieb wären in unserem Fall die Fixkosten zu hoch.“ Ende Februar nahm das Unternehmen seine ersten beiden eActros 600 als Sattelzugmaschinen in die Flotte auf. Ein weiterer eActros 600 wird als Tandem-Gliederzug in Kürze hinzukommen und im Auftrag eines Logistikdienstleisters feste Linienverkehre fahren. Weitere Elektro-Trucks sind im Zulauf, darunter ein eActros 300 als 26 Tonner sowie eine weitere eActros 600 Sattelzugmaschine. Gleichzeitig mit der batterie-elektrisch angetriebenen Fahrzeugflotte erfolgt der Aufbau der Ladeinfrastruktur: Ende Juni soll sie stehen und ein hocheffizientes Depotladen ermöglichen.

Lithium-Eisenphosphat-Akkus ermöglichen höhere Ladeleistungen und Speicherkapazitäten

Ausschlaggebend für den Erwerb der Mercedes-Benz Elektro-Lkw war nach Angaben des 45-jährigen Spediteurs das Gesamtpaket. Ein Punkt hat ihn beim eActros 600 besonders überzeugt: die neue Batterie-Technologie. Die Lithium-Eisenphosphat-Akkus ermögliche höhere Ladeleistungen und Speicherkapazitäten, so Wessels. Der eActros 600 verfügt über drei Batteriepakete mit jeweils 207 kWh. Sie bieten eine installierte Gesamtkapazität von 621 kWh.

Andre Wessels erklärt: „Eine der großen Herausforderungen bei der Elektromobilität im Schwerverkehr ist die Verfügbarkeit von geeigneten Ladepunkten. Wir können uns gut vorstellen, auch anderen Flottenbetreibern Zugang zu unseren Ladesäulen zu gewähren, die aktuell noch im Aufbau sind. Ich bin überzeugt, dass sich die Logistikbranche beim Bewältigen der Energie- und Antriebswende gegenseitig helfen kann. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die Pläne von Daimler Truck sehr, ein halböffentliches Lade-Netzwerk in Europa aufzubauen, das neben Ladepunkten bei Händlern auch Ladepunkte bei Logistikunternehmen umfasst.“

Daimler Truck strebt mit TruckCharge Aufbau eines europaweiten Ladenetzwerks für E-Lkw an

Unter TruckCharge fasst Daimler Truck seine Angebote rund um die E-Infrastruktur und das Laden von Elektro-Lkw zusammen. Dies umfasst die Beratung und den Aufbau der Ladeinfrastruktur sowie deren Betrieb. Zudem soll ein europaweites Ladenetzwerk für Elektro-Lkw aufgebaut werden. Diese soll sowohl über 1.000 Händler als auch interessierte Kunden von Mercedes-Benz Trucks einbinden und zudem für Dritte geöffnet werden, um dadurch eine bessere Auslastung zu erzielen.

Martin Hink, Head of eMobility/H2 Business Solutions Mercedes-Benz Trucks, sagt: „Wir freuen uns sehr darüber, dass Wessels Logistik als einer der ersten Kunden unseres eActros 600 seine Ladeinfrastruktur künftig in unser Lade-Netzwerk einbringen möchte.“ Das halböffentliche Lade-Netzwerk soll im dritten Quartal 2025 starten und möglichst einfach in der Nutzung sein. Transportunternehmen beziehungsweise ihre Fahrer sollen ihre Ladevorgänge im Voraus planen, reservieren und buchen können.

Bei Wessels Logistik läuft der Aufbau der Ladeinfrastruktur weiter. Das Unternehmen stellt von Niederspannung auf Mittelspannung mit einer Netzleistung von 500 kW um. Geplant sind vier Ladesäulen mit jeweils 400 kW Leistung. Auf dem Hallendach wird eine Photovoltaik-Anlage mit 530 kWp installiert, zusätzlich nimmt das Logistikunternehmen einen Batteriespeicher mit einer Speicherkapazität von 1.288 kWh in Betrieb. Darin kann es selbst erzeugten Solarstrom speichern und diesen laden, wenn die Sonne nicht scheint.

Elektro-Lkw aktuell von Maut befreit

Die Fahrzeuge sind bei Wessels Logistik rund um die Uhr unterwegs. Mit jeweils einem Rundlauf am Tag und einem bei Nacht erreichen die beiden Elektro-Trucks Kilometerleistungen, die denen von Diesel-Fernverkehrs-Lkw entsprechen. Das macht einen wirtschaftlichen Einsatz möglich. Denn je länger der Truck unterwegs ist und je mehr Kilometer er fährt, desto größer ist der positive Effekt bei den Betriebskosten. Wessels Logistik spart sich die Lkw-Maut, da Null-Emissions-Lkw zunächst bis Jahresende von der Straßengebühr in Deutschland befreit sind. Nach dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sollen Null-Emissions-Lkw bis über 2026 hinaus in Deutschland mautfrei fahren dürfen, so das Unternehmen.

Tagsüber befördern die Fahrzeuge für die Baustoffbranche zum Beispiel Türblätter und Zargen, nachts auf festen Linien Sammelgut-Sendungen für eine Stückgutkooperation. Einer der eActros 600 hat eine längere Tages- und eine etwas kürzere Nachttour. Die Tagesleistung umfasst etwa 350 Kilometer. Weitere rund 220 Kilometer kommen in der Nacht zusammen, wenn das Fahrzeug das Düsseldorfer Regionalhub der Stückgutkooperation ansteuert.

Beim anderen eActros 600 verhält es sich umgekehrt: Er hat nachts 560 Kilometer vor sich, wenn er zum Zentralhub der Kooperation in Homberg/Efze fährt. Die Kooperation plant dort den Aufbau von Ladesäulen. Bis diese zur Verfügung stehen, muss der Elektro-Truck unterwegs an öffentlicher Ladeinfrastruktur zwischenladen. Das geschieht aktuell im hessischen Knüllwald. Am Tag erledigt der Truck so Touren mit Reichweiten von etwa 200 Kilometern. Addiert man die Distanzen bei Tag und Nacht, ergibt sich binnen 24 Stunden eine Summe von 570 beziehungsweise 760 Kilometern.

„Die Fahrer sind vom eActros 600 überzeugt, fahren gerne damit und wollen gar nicht mehr runter“, berichtet der Geschäftsführer. Einziger Wermutstropfen noch: „Bei gewichtssensiblen Transporten kommt die E-Mobilität noch an ihre Grenzen, da die vom Gesetzgeber gewährte Kompensationen auf 42 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht nicht ausreicht, um das Mehrgewicht der Batterien auszugleichen.“

Zusammenfassung

Rund um die Uhr im Einsatz: Zwei eActros 600 absolvieren bis zu 760 Kilometer in zwei Schichten.

Mittelständischer Flottenbetreiber Wessels Logistik errichtet Lkw-Ladepark und baut eigene Elektroflotte weiter aus.

Geschäftsführer Andre Wessels plant eigene Beteiligung an einem noch aufzubauenden, halböffentlichen Lade-Netzwerks von Daimler Truck.

Hinweis zu den eActros

Der eActros 600 verfügt über drei Batteriepakete mit jeweils 207 kWh. Diese bieten eine installierte Gesamtkapazität von 621 kWh.Nennkapazität einer neuen Batterie, basierend auf intern definierten Rahmenbedingungen. Diese kann je nach Anwendungsfall und Umgebungsbedingungen variieren.

Zu Wessels Logistik

Das 1885 von Alois Wessels in Rhede gegründete Unternehmen wird seit 2008 von Andre Wessels in vierter Generation geführt. Zu Wessels Logistik gehören die Unternehmen August Wessels und Wessels Cargo. August Wessels führt Abfall- und Schüttguttransporte durch. Das Unternehmen betreibt außerdem Systemverkehre für einen Logistikdienstleister. Schwerpunkt von Wessels Cargo sind Stückgutverkehre, Teil- und Komplettladungen sowie Logistikaktivitäten. Das Unternehmen hat eine eigene Werkstatt und betreibt Logistik- und Recyclingaktivitäten auf 50.000 Quadratmetern. Rund 70 der mehr als 100 eigenen Lkw stammen von Mercedes-Benz.

Zu Daimler Truck

Die Daimler Truck Holding AG („Daimler Truck“) ist einer der größten Nutzfahrzeug-Hersteller weltweit, mit über 40 Haupt-Standorten und mehr als 100.000 Mitarbeiter:innen. Die Gründer von Daimler Truck haben vor gut 125 Jahren mit ihren Lkw und Bussen die moderne Transport-Industrie ins Leben gerufen.

Quelle: Daimler Truck | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH