Lang und Cie. und Enviria realisieren Photovoltaik-Großanlage

Der Immobilienentwickler Lang & Cie. Real Estate AG und die Enviria Energy Holding GmbH haben ein gemeinsames Projekt: Auf dem Dach eines im Bau befindlichen „MultiBusinessHub“ im westfälischen Ibbenbüren bei Osnabrück entsteht eine Photovoltaik (PV)-Großanlage mit über 1,7 Megawattpeak (MWp) installierter Leistung.

Die Anlage auf dem Logistikzentrum umfasst rund 3.850 PV-Module auf einer Fläche von etwa 20.000 Quadratmetern und soll jährlich mehr als 1.580.000 Kilowattstunden (kWh) Solarstrom erzeugen. Die Energie könnte rund 650 Zwei-Personen-Haushalte ein Jahr lang versorgen. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2025 vorgesehen. Melchior Schulze Brock, Gründer und CEO von Enviria, sagt: „Die Zusammenarbeit mit Lang & Cie. zeigt, wie groß das Potential für Photovoltaik auf Logistik- und Gewerbeimmobilien ist – und wie unkompliziert die Umsetzung sein kann.“

Die neue Multifunktionshalle entsteht im Gewerbegebiet Schierloh in Ibbenbüren. Das Nachhaltigkeitskonzept beinhaltet neben Wärmepumpentechnologie auch die Photovoltaiknutzung als zentralen Baustein. Die Anlage soll laut Enviria jährlich rund 745 Tonnen CO 2 -Emissionen vermeiden.

Grüner Strom durch Enviria

Das PV-Projekt wird im Rahmen einer Dachvermietung umgesetzt: Lang & Cie. stellt Enviria die Dachfläche für die Installation und den Betrieb der PV-Anlage zur Verfügung. Dafür erhalten sie eine Mietzahlung. Der produzierte Grünstrom soll direkt von den Mietern des Gebäudes bezogen werden. Dies erfordert keinen zusätzlichen Investitionsaufwand für Lang & Cie.

Maximilian Thomas, Projektentwickler bei Lang & Cie, sagt: „Wir haben uns für Enviria entschieden, weil uns die flexiblen Solarkonzepte, die unkomplizierte Abwicklung und die partnerschaftliche Zusammenarbeit überzeugt haben.“ Nachhaltiges Bauen sei überdies für sie selbstverständlich, also könnten sie auch ihre Dachflächen für PV nutzen.

Übersicht des Projektes

Weitere gemeinsame Projekte

Die Kooperation zwischen Lang & Cie. und Enviria sei langfristig angelegt, so die beiden Partner. Bereits jetzt befinden sich zwei weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 2,6 MWp in Süddeutschland in Planung. Weitere Standorte sollen folgen.

Über Lang & Cie.

Die Lang & Cie. Real Estate AG ist ein inhabergeführtes, unabhängiges Immobilienunternehmen der Lang & Cie. Unternehmensgruppe, das auf die Projektentwicklung von Büro-, Industrie- und Logistikimmobilien sowie Gewerbeparks und Datacentern spezialisiert ist. Die Unternehmensgruppe ist bundesweit aktiv und mit Standorten in Frankfurt, Düsseldorf und München vertreten.

Über Enviria

Enviria übernimmt sowohl die Finanzierung, Planung, Installation und den Betrieb von Solaranlagen als auch die Integration von Ladestationen und Energiespeichern. Unternehmen können die Anlagen kaufen oder mieten. Außerdem mietet das Frankfurter Startup Dächer, betreibt darauf Solaranlagen und verkauft grünen Strom.

Quelle: Lang & Cie. Enviria | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH