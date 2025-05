Solar Fabrik zeigt Solarmodul „Mono S4 Halfcut | BC“

Die Solar Fabrik GmbH stellt ihr neues Solarmodul „Mono S4 Halfcut | BC“ vor. Es handelt sich um ein bifaziales Doppelglas-Modul. Die Weiterentwicklung soll noch zuverlässiger und effizienter sein.

„Mit dem Mono S4 Halfcut | BC bieten wir ein Produkt, das nicht nur technologisch, sondern auch optisch überzeugt“, erklärt Christian Laibacher, CEO der Solar Fabrik GmbH. Die Innovation des Produktes besteht in der Back Contact (BC) Technologie, bei der die Leiterbahnen der Zelle auf der Rückseite kontaktiert sind. Dadurch ergibt sich eine makellos schwarze Frontansicht. Die Kombination aus Rückkontaktierung, bifazialer Doppelglas-Bauweise und N-TYPE -Zellen ermögliche Wirkungsgrade von etwa 23,5 Prozent, was 235 Watt Leistung pro Quadratmeter entspreche. Diese Woche soll der Verkauf starten und die ersten Auslieferungen an den Handel sind für Mitte August eingeplant, so Laibacher weiter.

Vorteile der Back Contact Technologie:

Maximale Lichtaufnahme:

Keine Verschattung durch Frontkontakte – mehr aktive Zellfläche.

Anti-Shading-Technologie:

Leistung auch bei Teilverschattung, Bypass-Diode auf Zellebene.

Exzellente Temperaturstabilität:

Optimiertes Wärmemanagement für gleichbleibende Leistung auch bei Hitze.

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit:

Weniger Mikrorisse, weniger Ausfälle.

Effizienter Stromfluss:

Kürzeste Leitungswege durch rückseitige Kontaktierung.

Das neue Solarmodul ist mit 475 und 480 Watt erhältlich. Es soll sich sowohl für private als auch gewerbliche Anwendungen anbieten. Zusätzlich wird das Modul serienmäßig mit einem MC4 Stäubli EVO 2 Stecker ausgeliefert.

Produktionsstart in Hösbach ab Herbst 2025

Im Herbst 2025 will der Solarmodulhersteller seine neue Produktionsstätte Factory One in Hösbach eröffnen. Auf einer Jahreskapazität von bis zu 250 Megawatt sollen dort künftig Module „Made in Germany“ gefertigt werden. Die dazugehörige Anlagentechnologie kommt von Ecoprogetti und Grenzebach. Geplant sei ein seriennahes Modul basierend auf dem Modell „Mono S4 Trend Black“, so die Solar Fabrik.

Über die Solar Fabrik GmbH

Die Solar Fabrik GmbH aus Laufach ist ein Hersteller von Solarmodulen. Auf der Intersolar 2025 in München stellte das Unternehmen das weiterentwickelte Solarmodul „Mono S4 Halfcut | BC“ erstmals vor.

Quelle: Solar Fabrik GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH