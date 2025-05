vzbv fordert: Vermiedene Netzentgelte vollständig abschaffen

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) nimmt Stellung zur Abschmelzung der Entgelte für dezentrale Erzeugung. Er fordert die Entlastung der Verbraucher:innen.

Die Strompreise in Deutschland sind für die privaten Haushalte weiterhin hoch. Die Bundesnetzagentur möchte Verbraucher:innen durch die schrittweise Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte beim Strompreis entlasten. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) befürwortet den Schritt und fordert weitergehend, die Subvention bereits im Jahr 2026 vollständig abzuschaffen.

Stellungnahme zu Netzentgelten

Henning Herbst, Strommarktexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband, sagt: „Die Verbraucher:innen müssen bei den hohen Strompreisen in Deutschland entlastet werden. Die Bundesnetzagentur geht daher mit dem Auslaufen der vermiedenen Netzentgelte den richtigen Weg. Sie sollte allerdings entschlossener vorgehen: Eine vollständige Abschaffung bereits im kommenden Jahr würde die Entlastung der privaten Haushalte verdoppeln.”

Auch die neue Bundesregierung habe sich konkrete Maßnahmen für den Alltag der Verbraucher:innen vorgenommen und solle dem Beispiel der Bundesnetzagentur folgen: Die im Koalitionsvertrag angekündigte Senkung der Stromsteuer auf das EU-Minimum müsse innerhalb der ersten 100 Tage im Amt kommen. Verbraucher:innen würden direkt entlastet werden. Eine Familie in einem Einfamilienhaus könne dadurch fast 100 Euro Energiekosten im Jahr sparen, so Herbst weiter.

Zum Hintergrund der Forderung

Die privaten Haushalte in Deutschland zahlen im EU-Vergleich die höchsten Strompreise. Insbesondere die Stromnetzentgelte sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Einen Teil der Netzentgelte machen die vermiedenen Netzentgelte aus. Diese Entgelte erhalten Betreiber:innen von dezentralen Erzeugungsanlagen von dem Verteilnetzbetreiber, in dessen Netz sie einspeisen. Die Subvention wurde im Jahr 1999 im Rahmen einer Verbändevereinbarung eingeführt, da Einsparungen beim Netzausbau erwartet wurden. Die Erwartungen haben sich nicht bestätigt, so der vzbv.

Zu den Kosten bei vermiedenen Netzentgelten

Die derzeit von den Netznutzer:innen zu tragenden Kosten belaufen sich auf in etwa eine Milliarde Euro jährlich. Im bundesweiten Schnitt macht dies in etwa drei Prozent der Netzkosten aus. Eine Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte würde Verbraucher:innen entlasten.

Quelle: Verbraucherzentrale Bundesverband | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH