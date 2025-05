Die Agri-Photovoltaik ist dabei, mit kräftigen Schüben aus den Kinderschuhen herauszuwachsen und in eine neue Phase zu treten. Das zeigt ein Blick ins Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur: Es weist Anfang dieser Woche 133 Megawatt (MW) als in Betrieb befindliche PV-Modulleistung von „besonderen Solaranlagen bei gleichzeitiger Landwirtschaftlicher Nutzung“ als Acker, Grünland oder für Dauerkulturen aus. Diese Gesamtleistung verteilt sich auf 141 Anlagen.

Als „in Planung“ dokumentiert das MaStR demgegenüber Agri-Photovoltaik-Projekte mit 562 MW. Es befindet sich also demnach mehr als viermal so viel Anlagenleistung in einem sehr fortgeschritten Planungsstadium oder im Bau, wie bereits am Netz ist. Und hier wird wahrscheinlich nur der Anfang der Welle sichtbar; denn im Marktstammdatenregister werden gerade kleinere Anlagen erfahrungsgemäß erst in einem relativ späten Planungsstadium eingetragen.

Auch die Auktionen der Bundesnetzagentur belegen einen starken Trend zur Agri-PV. In einer Online-Vorlesungsreihe, die das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) zusammen mit dem Verband für nachhaltige Agri-Photovoltaik (VnAP) veranstaltet, legte der für Agri-PV zuständige Experte der Bundesnetzagentur (BNetzA), Neal Burtoft, dazu Zahlen vor.

Demnach bezuschlagte die Agentur bislang 365 MW an Agri-PV-Projekten. Zu der Summe steuerten die sogenannten Innovationsausschreibungen 23 MW bei, während sich der Rest in normalen PV-Ausschreibungen gegenüber anderen PV-Projekten durchsetze. 74 Prozent der bezuschlagten Anlagenleistung für Agri-PV-Anlagen entfielen auf Ackerflächen, 17 Prozent auf Dauergrünland und knapp 9 Prozent auf Dauerkulturen wie Beeren- oder Obstplantagen.

Viel Nachfrage nach Agri-Photovoltaik trotz Förderproblem

Ungebrochen war laut Burtoft auch die Teilnahme von Agri-PV-Projekten an den jüngsten drei PV-Ausschreibungsrunden, die in den zwölf Monaten seit Inkrafttreten des Solarpakets am 16. Mai 2024 stattfanden. Und das obwohl die Bundesnetzagentur die attraktiveren neuen Förderkonditionen für Kontingente der besonderen Solaranlagen noch nicht anwenden durfte.

Edith Seemann, Geschäftsführerin für die Projektentwicklung beim Agri-PV-Spezialisten Sunfarming in Erkner bei Berlin wundert das nicht: „Denn jetzt ist die Welle an B-Plan-Verfahren da, auf die wir als Branche drei Jahre lang hingearbeitet haben.“ Da für viele Projektentwickler der EEG-Zuschlag auch bei der Agri-PV als Sicherheit für eine günstige Kreditfinanzierung diene seit die rege Teilnahme an den Ausschreibungen folgerichtig: „Wer kann, der geht jetzt mit seinen 20-MW-Projekten in die Ausschrei­bung – wir auch“, sagt Seemann. Die Voraussetzung dafür sei allerdings, dass es gelinge, den Strom außerhalb des EEG, beispielsweise über einen PPA zu einem höheren Preis zu verkaufen.

Viele Agri-Photovoltaik-Projekte liegen auf Eis

Das Auktionsgeschehen dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, so Seemann, dass viele Projekte der Branche – nach ihrer Schätzung „mindestens die Hälfte“ – zur Zeit auf Eis lägen. Nicht zuletzt wirddies größere Projekte betreffen, denn zu den Neuerungen des Solarpakets I, die auf grünes Licht aus Brüssel warten, gehört auch die Anhebung der Höchstgrenze für EEG-förderfähige Solarparks von 20 auf 50 MW. Auch Agri-PV-Projekte erreichen inzwischen oftmals diese Größenordnung – insbesondere in Ostdeutschland.

Für Attentismus sorgt vor allem, dass die neue Vorzugsbehandlung von Agri-PV in Form großzügigerer Höchstwerte bei den Ausschreibungen und für kleinere Projekte bis 1 MW die höhere Festvergütung bislang nicht nutzbar ist. Es geht immerhin um bis zu 3 Cent Mehrerlös pro Kilowattstunde. Ob dieser Spielraum in den möglichen Höchstwerten bei den Auktionen auch nur annähernd ausgeschöpft würde, falls sich Brüssel irgendwann entschließen sollte, für das Solarpaket grünes Licht zu geben, hängt allerdings vom Wettbewerbsdruck in den Auktionen ab. Kommissionspräsidentin von der Leyen macht ihr OK inzwischen von der Einführung von Rückzahlungsmechanismen im EEG abhängig – und das spricht nicht für eine schnelle Lösung des Knotens (vgl. Solarthe­men+plus vom 15.5.25). Was ebenfalls fehlt ist eine Förderfreigabe für senkrechte Agri-PV-Anlagen, die erst mit dem Solarpaket I den hochaufgeständerten Anlagen mit 2,10 Meter lichter Höhe gleichgestellt worden sind.

Senkrechte Agri-PV noch außen vor

Auch deshalb ist Sascha Krause-Tünker, Vorstand der Next2Sun AG, des Pionierunternehmens für senkrechte Agri-PV-Anlagen mit ost-west-ausgerichteten bifazialen Modulen, besonders frustriert über die Hängepartie zwischen Berlin und Brüssel. Schließlich habe der Gesetzgeber mit dem Solarpaket Fehlanreize beheben wollen, indem er die senkrechten Agri-PV-Anlagen gleichstellte, sagt Krause-Tünker. Der Unternehmer appelliert: „Macht den Weg frei für das Solarpaket I und die weitere Entwicklung der Agri-PV! Deutschland hat bei Agri-PV-Technologien eine internationale Vorreiterschaft, die wir nicht leichtfertig verspielen dürfen. Deshalb ist der erfolgreiche Markthochlauf im Heimatmarkt so wichtig für uns: wir stehen mit einem riesigen Projektvolumen in den Startlöchern und wollen den Ausbau der Agri-PV – national, aber auch international – fortführen, um diese Marktstellung zu halten.“

Mit welchen kurzfristigen Konzepten Agri-PV-Unternehmen auf die Herausforderungen durch hohe Nachfrage einerseits und unklaren Förderrahmen andererseits reagierten, das sei individuell sehr verschieden, meint Krause Tünker: „Gerade sehr junge und kleine Unternehmen versuchen sicher, das Thema auf kleiner Flamme weiter zu betreiben, und den Aufwand und damit das Risiko gering zu halten. Bereits etablierte größere Unternehmen wie Next2Sun, die zum Beispiel über die Innovations-Ausschreibung für Agri-PV schon erfolgreich Projekte umgesetzt und mit einer großen Pipeline bereits hochskaliert haben, haben diese Möglichkeit so nicht. Deshalb sind wir von der Hängepartie beim Solarpaket I auch besonders betroffen.“

Auch Edith Seemann von Sunfarming verweist auf eine Projektpipeline ihres Unternehmens von stolzen 5 GW Agri-PV allein in Deutschland. „Für einen Mittelständler ist das zu groß geworden“, sagt sie. Seemann ist deshalb froh über den Einstieg des US-amerikanischen strategischen Investors I Squared Capital mit seiner Tochter Cube Green Energy, die Sunfarming im November übernommen hat.

Strategischer Investor hilft Sunfarming

Über einen solchen Investor im Rücken verfügt die Gridparity AG nicht. Das Unternehmen setzt mit seinen optisch ansprechenden PV-Unterkonstruktionen für semitransparente Module auf potenzielle Wachstumsmärkte wie Parkplatz- und Agri-PV, die beide unter der Blockade des Solarpakets leiden. Doch Firmengründer Erich Merkle bleibt zuversichtlich: „Es sind aktuell eine Reihe von Anlagenprojekten ,on hold‘ beziehungsweise werden nicht aktiv forciert. Unsere klare Haltung ist jedoch, dass ein Zuwarten nicht sinnvoll ist. Verzögerungen bergen das Risiko, dass Einspeisezusagen verfallen oder Netzkapazitäten erschöpft sind. Zudem betrachten wir das EEG zunehmend als Auslaufmodell, das durch attraktivere Stromvermarktungsformen abgelöst wird.“

Wie andere Branchenakteure erleben Merkle und sein Team aktuell eine besonders hohe Nachfrage im Bereich kleiner Agri-PV-Anlagen bis 2,5 Hektar grundfläche. Diese gelten nach § 35, Absatz 1, Numer 9 des Baugesetzbuches (BauGB) seit dem vorigen Jahr als priviligierte Anlagen im Außenbereich, sofern sie mit einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Gartenbaubetrieb in „räumlich-funktionalem“ Zusammenhang stehen. Von der Münchener PV-Messe Intersolar berichtet Merkle: „Auf der Intersolar betrug der Anteil solcher Anfragen knapp die Hälfte aller Anfragen und rund 80 Prozent bezogen sich dabei explizit auf Agri-PV-Anlagen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB.“

Genehmigungen für privilegierte Agri-PV laufen gut

Obwohl die Materie für die Behörden neu sei, habe Grid Parity gute Erfahrungen in den Genhmigungsverfahren gemacht, so Merkle: „Die schnellste Genehmigung haben wir innerhalb von nur drei Monaten erhalten, und das, obwohl die Anlage in einem Vogelschutzgebiet liegt.“

Auch Stefan Berkenhoff, Geschäftsführer des unabhängigen Projektierers Metavolt Energy GmbH hat diesbezüglich beste Erfahrungen gemacht: „Natürlich mussten wir gegenüber den Genehmigungsbehörden angesichts der neuartigen Materie teilweise etwas mehr erklären als gewöhnlich, aber der Privilegierungstatbestand als solcher wurde in keinem Fall grundsätzlich in Frage gestellt.” Metavolt hat nach Berkenhoffs Angaben schon zwei Dutzend dieser speziellen Anlagen bis zur Baureife begleitet – gebaut worden sei allerdings aufgrund der aktuell ungeklärten Fördersituation noch keine davon. Um so mehr bemüht er sich um alternative Business Cases für die Anlagen: „Wir sehen aktuell die Möglichkeit, dass sich baurechtlich privilegierte Anlagen in der Leistungsklasse bis 1 MW vor allem mit festen Tischsystemen aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung bei PV-Modulen und vergleichsweise günstigen Unterkonstruktionen von Landwirten wirtschaftlich betreiben lassen – vor allem wenn sie sich günstiges Fremdkapital beschaffen können”

Autor: Guido Bröer | © Solarthemen Media GmbH

Hintergrund-Informationen zur Agri-Photovoltaik finden sich in einem Beitrag in der Wissen-Rubrik des Solarservers.