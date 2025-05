BImA: E-Ladesäulen auf 300 Grundstücken des Bundes

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) baut die E-Ladeinfrastruktur für die Liegenschaften des Bundes aus. Rund 1.900 neue Ladepunkte sollen auf fast 300 Grundstücken eingerichtet werden.

“Als zentrales Immobilienunternehmen des Bundes übernimmt die BImA eine Schlüsselrolle auf dem Weg zur Klimaneutralität der Bundesverwaltung. Der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur ist ein wesentlicher Schritt, mit dem wir aktiv die Mobilitätswende vorantreiben”, sagt Prof. Dr. Alexander von Erdély, Sprecher des Vorstands der BImA.

Als Teil des Klimaprogramms der BImA ist der Ausbau eine Maßnahme zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen. Ziel des Programms ist eine klimaneutrale Bundesverwaltung bis 2030. Der erste von drei Bauabschnitten mit rund 1.900 Ladepunkten ist fast abgeschlossen.

Bedarfsorientierter Ausbau

Die neue Infrastruktur bietet eine Gesamtleistung von 20.548 kW. Dies ermöglicht es, CO 2 -neutral eine Reichweite von insgesamt 140.000 Kilometern zu laden. Brigitte Bourscheidt, Leiterin des Geschäftsbereichs Facility Management der BImA, sagt: “Damit bieten wir bundesweit den Beschäftigten unserer Kunden sowie Gästen die Möglichkeit, Dienst-, Flotten- und Privatfahrzeuge kostengünstig und umweltfreundlich zu laden.”

In Meckenheim und Erfurt, den größten Liegenschaften im ersten Abschnitt, wurden gleich 27 Ladesäulen installiert, die 100 % Ökostrom liefern. Zukünftig sollen neben Normalladesäulen und Wallboxen auch Schnellladesäulen mit höheren Leistungen installiert werden.

Full-Service-Provider

Die Installation der Ladeinfrastruktur erfolgte durch den Energiedienstleister Techem als Full-Service-Provider. Techem verantwortet den technischen Betrieb und das Monitoring, führt regelmäßige Wartungen durch und stellt einen Kundenservice bereit.

“Mit unseren Komplettlösungen für Ladeinfrastruktur tragen wir zu signifikanten Emissionseinsparungen bei und fördern so den Ausbau einer nachhaltigen Infrastruktur für Elektromobilität in Deutschland”, erklärt Techem CEO Matthias Hartmann. Stefan Scherber, Head of E-Mobility bei Techem, ergänzt: “Das gemeinsame Ziel beider Partner ist es, attraktive Ladelösungen mit 100 % Ökostrom bereitzustellen und so den Umstieg auf eine klimaschonende Mobilität zu ermöglichen.”

Über das bereitgestellte Portal können die Liegenschaftsnutzer:innen die Ladevorgänge ihrer Dienstfahrzeuge einsehen. Außerdem können sie RFID-Karten an Berechtigte zuteilen sowie weitere digitale Services nutzen.

Auch nach Abschluss der ersten Phase setzt die BImA ihren Ausbauplan fort. Mit einem weiteren Rahmenvertrag mit E.ON sollen bis 2027 zusätzliche 7.000 Ladepunkte auf den Liegenschaften der BImA errichtet werden. Langfristig strebt die Bundesanstalt an, alle Liegenschaften mit Ladeeinrichtungen auszustatten.

Zusammenfassung

Über die BImA

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das zentrale Immobilienunternehmen des Bundes. Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesfinanzministeriums. Sitz der Zentrale ist Bonn. Aufgabenschwerpunkte sind das Immobilienmanagement des Bundes, Immobilienverwaltung und -verkauf sowie die forst- und naturschutzfachliche Betreuung der Geländeliegenschaften. Die BImA deckt den Grundstücks- und Raumbedarf der Bundesressorts. Dies erfolgt durch Flächen und Gebäude im eigenen Bestand, durch Neubau, Kauf oder Anmietung. Mit rund 5.100 Dienstliegenschaften verwaltet die BImA nahezu alle Dienstliegenschaften des Bundes. Dazu gehören beispielsweise die Verwaltungsgebäude der Ministerien, der Oberen Bundesbehörden und die Bundeswehrliegenschaften im Inland.

Über Techem

Techem wurde 1952 gegründet und ist ein Serviceanbieter für “Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz” in Immobilien. Typisches Beispiel ist die Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen. Auch gehören Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion dazu. Das Unternehmen bietet ferner einen Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen zur Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien an. Techem hat über 4.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern und mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service.

Quelle: Techem GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH