Electra eröffnet erste Schnellladestation bei München

Electra, Anbieter von Schnellladestationen in Frankreich und Belgien, startet in Deutschland: In Gräfelfing bei München hat das Unternehmen heute seinen ersten Ladepark eröffnet. Weitere sollen folgen.

Mit dem Markteintritt bringt Electra sein Schnelllade-Modell nun nach Deutschland. Ziel ist es, Elektromobilität einfacher und attraktiver zu machen. „Der deutsche Markt ist einer der wichtigsten für die Elektromobilität in Europa – und gerade weil die Ansprüche der Nutzer hier besonders hoch sind, wollen wir zeigen, dass intelligentes und vor allem nutzerfreundliches Schnellladen besser geht“, erklärt Paul Tonini, Geschäftsführer von Electra Deutschland.

Schnellladeinfrastruktur von Electra

Mit dem Markteintritt in Deutschland betritt das Unternehmen, aus ihrer Sicht, einen der wichtigsten Märkte Europas. Deutschland habe eine hohe Dichte an E-Autos, ambitionierte Klimaziele und großen Nachholbedarf beim Ausbau zuverlässiger Ladeinfrastruktur. Hier will Electra ansetzen: Mit Lösungen, die auf den Bedarf von Nutzer:innen, Partner:innen und Städten abgestimmt sind.

Im Zentrum soll ein Ladeerlebnis stehen, das sich durch Schnelligkeit, intuitive Bedienung und Lage auszeichnet. Electra analysiert zunächst lokale Gegebenheiten und Herausforderungen. Dann passt das Unternehmen Planung, Bau und Betrieb der Ladeparks daran an. Dies gilt von der Integration in bestehende Einzelhandelsstandorte bis zur eigenständigen Infrastrukturentwicklung. So soll in Deutschland ein Schnellladenetz entstehen, das Ansprüchen an Technik, Komfort, Zuverlässigkeit und Effizienz genügt.

„In Frankreich und Belgien sind wir bereits Marktführer, in Österreich und der Schweiz schreitet der Rollout erfolgreich voran – jetzt ist es an der Zeit, unser Know-how, speziell in urbanen Gebieten, auch in Deutschland einzubringen“, ergänzt Alessandro Inderbitzin, General Manager für die DACH- Region bei Electra.

Neuer Standort in Gräfelfing

Der Standort Gräfelfing im Westen Münchens hat drei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten und einer Leistung von bis zu 300 kW. Dies ermöglicht schnelles Laden während des Einkaufs. „Der Startschuss fällt ganz bewusst in München: Von hier aus treiben wir den Ausbau unseres Netzes in ganz Deutschland voran“, so Tonini abschließend. Bis 2026 plant das Unternehmen bundesweit bereits über 30 Ladeparks.

Über Electra

Electra ist ein europaweiter Anbieter und Betreiber von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge mit einer Ladezeit von 20 Minuten. Das Unternehmen betreibt seit seiner Gründung im Jahr 2020 mehr als 470 Ladeparks mit 2.500 Ladepunkte in zehn Ländern. Bis 2030 soll das Netz auf 15.000 Schnellladepunkte ausgebaut werden.

Wechsel in der Geschäftsführung

Ab sofort ist Paul Tonini Country Manager von Electra Deutschland. Er folgt damit auf Kerstin Schmidt, Managing Director Electra Deutschland, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, nachdem sie die Expansion Electras nach Deutschland anderthalb Jahre lang begleitet hat. Alessandro Inderbitzin übernimmt ab sofort die von Electra neu geschaffene Position des General Manager für den DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz).

