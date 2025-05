Fraunhofer ISE gründet Gesellschaft für Agri-Photovoltaik aus

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE gründet eine Gesellschaft für Agri-PV. Die Diveo will landwirtschaftliche Betriebe bei Planung, Bau und Monitoring begleiten.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE haben sich mit einem externen Gründerteam zusammengetan, um landwirtschaftliche Betriebe bei Planung, Bau und Monitoring ihrer Agri-Photovoltaik-Anlage zu unterstützen. Die neue Gesellschaft firmiere unter Diveo GmbH, teilte das Institut mit. »Eine spannende Konstellation«, sagte Andreas Bett, Leiter des Fraunhofer ISE, »denn bei diveo kombinieren wir unsere wissenschaftliche Expertise aus dem Institut mit erfolgreicher Startup-Erfahrung aus dem Energiemarkt.«



Das Startup plane und baue Agri-PV-Anlagen in Kombination mit Batteriespeichersystemen an einem Standort – sogenannte Co-Location-Projekte. Die aktuellen Projekte werden entsprechend der individuellen Stromnetz-Gegebenheiten als Erzeugungsanlagen mit Grau- oder Grünstromspeichern umgesetzt.



Seit über zehn Jahren forsche ferner eine mittlerweile 70-köpfige Gruppe am Fraunhofer ISE zu Agri-Photovoltaik und begleitete in diesem Rahmen die Implementierung zahlreicher Agri-PV-Pilotanlagen.



»Wir nutzen vor allem die Lichtsimulationen und Pflanzenverschattungsanalysen des Fraunhofer ISE für die Anlagenauslegung«, sagte Kai Klapdor, Geschäftsführer der Diveo. »Von hochaufgeständerten statischen Ost-West Agri-PV-Anlagen im Obstbau bis zu nachführenden Trackeranlagen im Ackerbau und Dauergrünland kommen verschiedene Anlagentypen zum Einsatz. Je nach Gegebenheit rentieren sich unterschiedliche Anlagen für alle Stakeholder wie Flächenbesitzer, Gemeinden, Landwirtschaftsbetriebe sowie Investoren.«



Agri-Photovoltaik (Agri-PV) bezeichnet die Kombination von landwirtschaftlicher Nutzung und Solarstrom-Erzeugung auf einer Fläche. Das reduziere die Konkurrenz um landwirtschaftliche Flächen und trage zu einer effizienteren Landnutzung bei. Darüber hinaus kann Agri-PV Schutz vor Hagel-, Frost- und Dürreschäden bieten, sowie den Wasserverbrauch reduzieren. Die Solarstromerzeugung schaffe ferner stabile zusätzliche Einkommensquellen für Landwirtschaftsbetriebe und erhöhe damit die Resilienz vieler Höfe gegenüber Ernteausfällen.

Quelle: Fraunhofer ISE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH