Vattenfall und Mondial wollen 400 neue Ladepunkte bauen

Vattenfall und Immobilieninvestor Mondial wollen an Standorten wie Arztzentren und Supermärkten in Deutschland 400 Schnellladepunkte bauen.

Um den Ausbau seines öffentlichen Ladenetzes in Deutschland zu beschleunigen, arbeitet Vattenfall künftig mit der Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zusammen. Gemeinsam planen die Partner laut einer Pressemitteilung bis Ende 2027 an rund 120 Immobilienstandorten bundesweit ca. 400 Ladepunkte mit moderner Schnellladeinfrastruktur zu realisieren. Standorte seien Ärztezentren und große Supermarktketten wie Edeka, Rewe und Penny. Ziel sei Mietern und Besuchern das komfortable und zuverlässige Laden während ihres Aufenthalts zu ermöglichen.

Bei Mondial handele es sich um eine unabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft. Kernprodukte sind offene inländische Spezial-AIF (Alternative Investment Fonds) für institutionelle Investoren. Dabei konzentriere sich das Münchner Unternehmen auf Investitionen in Gewerbeimmobilien, Wohnobjekte, Ärztehäuser und studentisches Wohnen an “zukunftsfähigen Standorten” in Deutschland. Die Zusammenarbeit mit Vattenfall umfasse sowohl die Installation als auch den langfristigen Betrieb der Ladeinfrastruktur.

Die ersten Standorte sollen noch im Laufe dieses Jahres die neue Ladeinfrastruktur erhalten. Vattenfall setzt dabei DC-Schnellladesäulen ein.

“Die Kooperation mit Vattenfall ist ein logischer Schritt, um die ESG-Performance unserer Immobilien zu stärken und Mieterinnen und Mietern sowie deren Kunden Mehrwerte zu bieten”, sagte Mondial-Geschäftsführer Michael Vogt.

Franziska Schuth-Krohn, Leiterin Elektromobilität Deutschland bei Vattenfall, erklärt: „Mit dieser Partnerschaft schaffen wir eine Voraussetzung dafür, Elektromobilität alltagstauglich zu machen.”

Quelle: Vattenfall | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH