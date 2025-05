Sophia Neuland gewinnt Comic-Wettbewerb zu Biokraftstoffen

Den Comic-Wettbewerb „Mit Biokraftstoffen in eine positive Zukunft“ der Agentur für Erneuerbare Energien hat Sophia Neuland gewonnen.

Klimaschutz im Verkehr inspirierend thematisieren: Wie das gelingt, hat Sophia Neuland, die Gewinnerin vom Comic-Wettbewerb „Mit Biokraftstoffen in eine positive Zukunft“ eindrucksvoll bewiesen. Die Studentin aus Halle begeisterte die Jury mit ihrer originellen Idee und einem einzigartigen Stil.

Im Rahmen des Comic-Wettbewerbs hatte die Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE) junge Menschen deutschlandweit eingeladen, unter dem Motto „Mit Biokraftstoffen in eine positive Zukunft“ kreativ zu werden. Mit ihrem Comic „Die Treibstoff-Lieferanten“ setzte sich Sophia Neuland gegen die Konkurrenz durch. Überzeugen konnte sie die Fachjury durch eine futuristische Vision mit leuchtenden Farben und ausdrucksstarker Linienführung. „Die Verkehrswende ist nicht nur ein technisches Thema, sondern auch eine Frage der gesellschaftlichen Vorstellungskraft“, sagt. Robert Brandt, Geschäftsführer der AEE. „Sophia Neuland und die anderen Finalistinnen zeigen uns in ihren Comics einen positiven Blick auf mehr Klimaschutz im Verkehr.“

Spiegel der Emotionen

Auf den Berliner Energietagen wurden die Siegerinnen des Comic-Wettbewerbs am Dienstagabend nun ausgezeichnet. Sophia Neuland erhält ein Preisgeld von 800 Euro. „Es ist wirklich unglaublich, dass ich gewonnen habe“, freut sich Sophia Neuland. „Es war mir wirklich wichtig, in meinem Comic Kinder als Hauptfiguren zu wählen. Sie stehen für die Zukunft. Ein Gedanke, der mich sehr bewegt. Das Close-up der Augen als Tor zur Seele ist der zentrale Spiegel ihrer Emotionen.“ Aber auch die zweiten und dritten Plätze gehen nicht leer aus. Verena Mack aus Offenbach am Main und Elly Blessing aus Kernen im Emstal freuen sich über 500 und 200 Euro.

Der Wettbewerb fand in Kooperation mit dem Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB) und dem Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (OVID) statt. „Die drei Gewinnerinnen zeichnen ausdrucksstark Bilder einer Zukunft mit Biokraftstoffen“, sagt Elmar Baumann, Geschäftsführer des VDB. „Mit diesem Wettbewerb wollten wir jungen Menschen eine Bühne geben, um ihre Ideen für eine nachhaltige Zukunft sichtbar zu machen“, ergänzt Maik Heunsch, Pressesprecher von OVID.

Die drei Gewinner vom Comic-Wettbewerb „Mit Biokraftstoffen in eine positive Zukunft“ sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: AEE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH