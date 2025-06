Eueco: Bürgerbeteiligung für Batteriespeicher und mehr Akzeptanz

Bürgerbeteiligung kann die Akzeptanz zum Ausbau von Batteriespeichern in Deutschland erhöhen. Darauf weist der digitale Beteiligungsdienstleister Eueco hin.

Dienstleister Eueco bietet Unterstützung bei einer Bürgerbeteiligung für Systeme neuer Batteriespeicher an. Hintergrund ist, dass in Deutschland immer mehr Projekte entstehen, oft getragen von Stadtwerken, Energieversorgern oder Entwicklern. Doch technischer Fortschritt allein genüge nicht – entscheidend sei die Akzeptanz in der Bevölkerung, so das Münchner Beteiligungsunternehmen.

„Bürgerbeteiligung fördert Verständnis und baut Vorbehalte ab“, sagt Eueco-Geschäftsführer Josef Baur. „Wer sich finanziell beteiligen kann, beschäftigt sich intensiver mit dem Projekt. Das schafft Transparenz, Vertrauen und eine neue Form der Teilhabe.“

Gerade bei Batteriespeichern stehen Sicherheitsthemen im Fokus. In dicht besiedelten Gebieten gebe es mitunter Bedenken, etwa hinsichtlich Brandrisiken. Beteiligung helfe, solche Sorgen zu adressieren.

Die Bürgerbeteiligung diene nicht nur der Finanzierung der Batteriespeicher – die Projekte seien in der Regel solide geplant und finanziert. Vielmehr werde Beteiligung genutzt, um lokale Akzeptanz zu fördern und die Bevölkerung einzubinden. Immer mehr Kommunen forderten diese Einbindung aktiv ein.

Beteiligung funktioniere nur, wenn sie zur Region passt. Deshalb beginnt ein erfolgreicher Prozess mit transparenter Information und bedarfsgerechter digitaler Abfrage der Beteiligungsbereitschaft. Daraus entstehen passgenaue Modelle – meist über Beteiligungsplattformen der Projektierer mit Schwarmfinanzierungsmodellen.

Eueco verweist auf ein Großspeicherprojekt in Beckum, wo sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Sie erhalten dafür eine garantierte Verzinsung auf ihr Kapital. „Speicherprojekte brauchen mehr als Technik – sie brauchen Rückhalt vor Ort“, so Josef Baur.

