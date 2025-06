NaturEnergy: 12 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung für EE-Ausbau

Durch die Ausgabe neuer Aktien hat die Naturstrom-Tochter NaturEnergy 11,8 Mio. Euro eingenommen. Das Kapital soll in den Ausbau von grüner Stromproduktion, Speichern und Umspannwerken fließen.

Die Naturstrom-Beteiligungsgesellschaft NaturEnergy GmbH & Co KG hat im Zuge einer Kapitalerhöhung 11,8 Millionen Euro eingenommen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat sie dazu 5,9 Millionen neue Aktien ausgegeben.

Die Kapitalerhöhung habe dabei zwei Phasen erfahren. Zunächst konnten bestehende Aktionär:innen Ende 2024 ihre Bezugsrechte wahrnehmen. Im Anschluß für das Angebot für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

Das Eigenkapital der NaturEnergy GmbH & Co. KGaA beträgt nun 28 Mio. Euro und verteilt sich auf 17,4 Mio. Stückaktien mit einem Nennwert von je 1 Euro. Zugleich hat sich die Anzahl der Aktionär:innen auf rund 2.000 Anteilseigner:innen vergrößert; wichtigste Gesellschafterin ist nach wie vor die Naturstrom AG, die 56 Prozent der Aktien hält.

„Dass sich so viele bestehende wie neue Investor:innen beteiligt haben, ist für uns ein starkes Zeichen. Das Interesse an Geldanlagen in nachhaltige Energieprojekte ist hoch“, sagt Geschäftsführer Jürgen Koppmann. „Mit so vielen Anteilseigner:innen wollen wir nun die Handelbarkeit der Aktie verbessern, diese soll schon bald auf außerbörslichen Plattformen für nachhaltige Geldanlagen handelbar sein.“

Sein Geschäftsführerkollege Dr. Thomas Banning ergänzt: „Mit dem frischen Kapital gewinnen wir die nötige Schlagkraft, um die bürgernahe Energiewende mit konkreten Projekten weiter voranzutreiben – von der Planung über den Bau bis zum langjährig erfolgreichen Betrieb der Anlagen.“

Für die kommenden Jahre seien Investitionen im dreistelligen Megawattbereich an neuer Erzeugungsleistung, aber auch an Speichern und Umspannwerken geplant. Ein Beispiel ist der aktuell entstehende Windpark Bühnerbach im niedersächsischen Neuenkirchen: Vier Windenergieanlagen mit insgesamt 18 Megawatt Leistung werden dort in einem Kooperationsprojekt mit regionalen Partner:innen errichtet.

