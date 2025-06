PV*Sol um Schnittstelle zu PV-Konfigurator von Renusol erweitert

Anwender der PV-Simulationssoftware PV*Sol können künftig auch Systeme des Montageherstellers Renusol anlegen. Software-Unternehmen Valentin Software hat dafür eine neue Schnittstelle geschaffen.

Der PV-Software-Entwickler Valentin Software hat das Simulationsprogramm PV*SOL premium um eine Schnittstelle zur Kommunikation mit dem PV-Konfigurator des Montagesystemherstellers Renusol erweitert. Wie das Berliner Unternehmen mitteilte, profitieren Anwender dadurch von einem vereinfachten Workflow. Sie müssten nun Anlagen nicht mehr doppelt planen. Auch der Projektbericht aus dem Renusol PV-Configurator werde direkt in PV*SOL premium übernommen – inklusive Statikberechnung, Montageplan und Stückliste.

Wie der Workflow im Überblick aussieht, beschreibt Valentin Software wie folgt. In PV*SOL premium legen Anwender zunächst das Dach, die Sperrflächen und die abschattenden Objekte an. Anschließend wird die Dachfläche mitsamt des gewählten PV-Moduls als Datei exportiert und in den Renusol PV-Configurator übernommen. Dort ermittele der Anwender dann das passende Montagesystem und belege die Dachfläche mit PV-Modulen. Nach dem Import dieser Konfiguration in das PV*SOL-Projekt erfolge dort wie gewohnt die Simulation der PV-Anlage.

Die Montagesystem-Schnittstelle in PV*SOL premium sei ferner herstellerunabhängig angelegt und lasse sich um weitere Hersteller ergänzen. Eine Schnittstelle zum Planungstool K2 Base von K2 Systems sei seit 2023 verfügbar.

Bei PV*SOL premium handelt es sich um ein dynamisches Simulationsprogramm mit 3D-Visualisierung und detaillierter Verschattungsanalyse zur Planung von Photovoltaikanlagen. Der Entwickler bietet außerdem Simulationsprogramme für Wärmepumpen und solarthermische Anlagen an.

Quelle: Valentin Software | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH