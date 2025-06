Enercon und Enercity: Partnerschaft für 100 Windturbinen

Hannovers Energieproduzent und Versorger Enercity hat mit Enercon einen Vertrag über Lieferung und Service für 100 Onshore-Windenergieanlagen geschlossen. Die Laufzeit beträgt bei einem Projektvolumen von 800 Mio. Euro zwei Jahre.

Windkraftanlagenspezialist Enercon und Energieerzeuger Enercity haben eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Der Vertrag umfasst ein Projektvolumen von 800 Millionen (Mio.) Euro für Lieferung, Errichtung und Service von Onshore-Windenergieanlagen. Es geht dabei um etwa 100 Anlagen unterschiedlicher Typen. Wie beide Unternehmen mitteilten, lasse sich der Leistungsumfang durch die Übernahme von Infrastrukturleistungen und den Bau von Umspannwerken noch erweitern.

Der Vertrag besitze eine Gültigkeit von zwei Jahren und biete die Option der Verlängerung. Vorausgegangen war eine durch enercity Erneuerbare im Markt platzierte Ausschreibung. Während der Verhandlungsphase habe sich bereits eine intensive Zusammenarbeit zwischen den niedersächsischen Windenergieakteuren entwickelt.

“Ambitionierte Wachstums- und Ausbauziele lassen sich noch effizienter mit starken Partnern umsetzen. Mit Enercon sichern wir uns den verlässlichen Zugang zu hochqualitativer Technologie in einem vertraglich festgelegten Zeitraum. Darüber hinaus profitieren beide Seiten von transparenter Preisgestaltung – diese Kombination aus Menge, Zeit und Preis gibt beiden Seiten Planungssicherheit“, sagen Ralf Nietiet und Daniel Müller, Geschäftsführer der enercity Erneuerbare, einer 100-Prozent-Tochter des Energieunternehmens Enercity aus Hannover.

„Der Windenergiemarkt in Deutschland hat Fahrt aufgenommen. Der Transfer von Baugenehmigungen in die Projektrealisierung nimmt zu. Voraussetzung für erfolgreiche Projekte wird die frühzeitige und agile Zusammenarbeit zwischen den Projektbeteiligten sein. Die Vertragsgestaltung in den letzten Monaten und auch die ersten Projekte in der Umsetzung zeigen, dass wir eine sehr konstruktive Ebene zwischen den beiden Unternehmen gefunden haben“, sagt Benjamin Seifert, Regional Head Zentral- & Nordeuropa (CNE) bei Enercon.

Die Vereinbarung sieht ferner vor, in diesem Jahr mehr als 30 Windenergieanlagen abzurufen.

Quelle: Enercon / Enercity | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH