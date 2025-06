RWE-Richtfest: Betriebs- und Wartungsbasis für Offshore-Windpark Thor bald fertig

RWE feierte zusammen mit dem dänischen Bauunternehmen Østermark Entreprenørforretning das Richtfest der künftigen Betriebs- und Wartungsbasis für Dänemarks größten Offshore-Windpark Thor. Am Hafen von Thorsminde kamen Anwohner:innen, Partner:innen, lokale Handwerksbetriebe sowie Vertreter:innen der Kommune Holstebro und der lokalen Wirtschaft zu diesem Ereignis zusammen.

Pernille Asgaard Haaning, Geschäftsführerin von RWE Renewables Denmark, sprach auf der Veranstaltung über das Projekt: Das Richtfest markiere nicht nur einen wichtigen Meilenstein für den Offshore-Windpark Thor, es sei auch ein starkes Symbol für die lokale Unterstützung, die dieses Projekt vorangebracht hätten. Das Betriebsgebäude von Thor werde das Herzstück ihrer täglichen Arbeit sein und über viele Jahre hinweg dauerhafte Arbeitsplätze in Thorsminde schaffen.

Die Betriebs- und Wartungsbasis befindet sich direkt am Hafen von Thorsminde und erstreckt sich über drei Etagen. Auf 2.300 Quadratmetern bietet es die notwendige Infrastruktur für einen effizienten Betrieb des Offshore-Windparks Thor wie einen Kontrollraum, Lager- und Büroräume. Im Rahmen des Betriebs- und Wartungskonzepts sollen bis zu 60 lokale Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Ende 2025 geplant. Ab Frühjahr 2026 sollen von Thorsminde aus täglich Serviceschiffe Techniker:innen sowie Betriebspersonal zu den Windkraftanlagen bringen. RWE plant, den Windpark mindestens 30 Jahre lang von Thorsminde aus zu betreuen.

Bauarbeiten am Offshore-Windpark Thor schreiten planmäßig voran

Die Bauarbeiten verlaufen nach Plan. Derzeit finden die Arbeiten an den Fundamenten und die Verlegung der Kabel statt. Die Installation der 72 Offshore-Windturbinen soll 2026 beginnen. Nach der Fertigstellung im Jahr 2027 soll Thor genug Strom produzieren, um mehr als eine Million dänische Haushalte mit Strom zu versorgen.

Die Hälfte der Turbinen wollen sie mit recycelbaren Rotorblättern ausstatten. Thor soll dadurch der erste Offshore-Windpark weltweit sein, bei dem die Stahltürme der Turbinen mit einer reduzierten CO₂-Bilanz hergestellt werden.

Der Offshore-Windpark Thor wird eine Leistung von 1.080 Megawatt haben und ist ein gemeinsames Projekt von RWE (51 Prozent) und Norges Bank Investment Management (49 Prozent). RWE ist für den Bau sowie den Betrieb über den gesamten Lebenszyklus des Windparks verantwortlich.

Betriebs- und Wartungsbasis im Bau / Foto: RWE

Zusammenfassung:

Dänemarks größter Offshore-Windpark wird künftig von neuen Gebäude im Hafen von Thorsminde aus betrieben.

Das 2.300 Quadratmeter große Gebäude soll bis Ende 2025 fertiggestellt werden.

Es sollen bis zu 60 dauerhafte Arbeitsplätze entstehen.

Über RWE in der Offshore-Windenergie

RWE betreibt weltweit 19 Offshore-Windparks, darunter Rødsand 2 südlich der dänischen Insel Lolland. Neben dem Projekt Thor in Dänemark baut das Unternehmen derzeit drei weitere große Offshore-Windparks: den Windpark Sofia (1,4 GW) im Vereinigten Königreich, das Nordseecluster (1,6 GW, RWE-Anteil: 51 %) vor der deutschen Küste sowie OranjeWind (795 MW, RWE-Anteil: 50 %) in den Niederlanden.

Quelle: RWE Offshore Wind GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH