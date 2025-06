DHL Group sichert sich Strom aus Offshore-Windpark von EnBW

Die DHL Group und EnBW schließen ein Power Purchase Agreement (PPA). Mit der Windenergie aus He Dreiht will das Unternehmen etwa 16 Prozent seines aktuellen jährlichen Strombedarfs in Deutschland decken.

Die DHL Group und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) haben einen langfristigen Stromliefervertrag geschlossen. Gegenstand ist der Kauf von rund 80 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr aus erneuerbaren Quellen ab 2026. Ziel ist es, damit die CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

Der Offshore-Windpark He Dreiht in der deutschen Nordsee produziert den Strom. Bis zum Frühjahr 2026 soll die Windfarm schrittweise in Betrieb genommen werden. Das Power Purchase Agreement (PPA) zwischen DHL und EnBW hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

Matthias Obert, Executive Director Trading bei EnBW, sagt: „Die PPA-Stromabnahmeverträge sind ein sehr gezieltes und flexibles Instrument, um die Dekarbonisierung von Industrieunternehmen voranzubringen. Während unsere Vertragspartner bei der Erfüllung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützt werden, können wir damit die Finanzierung unserer Projekte sicherstellen.“

Dekarbonisierungsstragie von DHL

Nachhaltigkeit stellt zunehmend ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal in der Logistik dar. In ihrer Strategy 2030 strebt die DHL Group an, Anbieter für grüne Logistik “erster Wahl” zu werden. Grüner Strom, die Verwendung nachhaltiger Kraftstoffe, der Ausbau der Elektroflotte, die Entwicklung klimaneutral betriebener Gebäude und die Einrichtung eines grünen Produktportfolios sind Teil dessen.

„Intelligentes Energiemanagement ist entscheidend für das Erreichen unserer Dekarbonisierungsziele. Der Vertrag mit EnBW ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg zu netto null Emissionen in der Logistik bis 2050. Die langfristige Vereinbarung mit unserem Energiepartner sichert eine zuverlässige Stromversorgung aus erneuerbaren Quellen für unsere Betriebe“, sagt Anna Spinelli, Chief Procurement Officer der DHL Group.

Leistung von He Dreiht

Der Windpark He Dreiht ist einer der ersten Offshore-Windparks, der ohne staatliche Subventionen gebaut wird. Er wird zu den größten Offshore-Windparks in Europa gehören. Nach Inbetriebnahme der Windparks EnBW Hohe See und Albatros in der Nordsee verdoppelt der Windpark He Dreiht die erneuerbare Energieerzeugungskapazität von EnBW in der Region. Es werden 64 Vestas V236-15 Turbinen mit jeweils 15 Megawatt (MW) Leistung eingesetzt. Mit einer Gesamtinstallationsleistung von 960 MW wird He Dreiht vergleichbar etwa 1,1 Millionen Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen.

Zusammenfassung

Vereinbarung über einen zehnjährigen Vertrag ab Beginn des kommerziellen Betriebs des Windparks He Dreiht im Frühjahr 2026;

Energie wird etwa 16 Prozent des aktuellen jährlichen Strombedarfs der DHL Group in Deutschland abdecken;

Vertrag ist Teil der Strategie 2030 der DHL Group, Anbieter “erster Wahl” für grüne Logistik zu werden.

Quelle: DHL Group