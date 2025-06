Enova erwirbt Windpark Dollenkamp von BayWa r.e.

Der deutsche Entwickler, Investor und Betreiber Enova hat das Windenergieprojekt Dollenkamp mit einer installierten Leistung von rund 45 Megawatt (MW) von BayWa r.e. erworben. Damit baut Enova sein Portfolio der erneuerbaren Energien sowie seine regionale Präsenz weiter aus.

Am Donnerstag haben Enova Value und BayWa r.e. den Kaufvertrag für das Windpark-Bauprojekt Dollenkamp unterzeichnet. Dieses liegt südwestlich der Stadt Brakel im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen und soll jährlich etwa 100.000 Megawattstunden (MWh) grünen Strom erzeugen. Dies entspricht dem Bedarf von über 30.000

Zwei-Personen-Haushalten. Das Projekt umfasst insgesamt acht Vestas V162 Windenergieanlagen mit einer Leistung von jeweils 5,6 Megawatt (MW).

Der Bau des Windparks erfolgt derzeit im Rahmen eines EPC-Vertrags, während die Anbindung über das Umspannwerk Erkeln erfolgt. Diesen Netzanschluss hat die BayWa r.e. selbst errichtet. Die Inbetriebnahme des Windparks ist für das vierte Quartal 2025 geplant. Nun hat BayWa r.e. den Windpark schlüsselfertig an Enova Value übergeben. Das Hamburger Unternehmen wird als neuer Eigentümer auch die Betriebsführung des Windparks selbst verantworten.

Gründung einer Bürgerstiftung

Der Windpark Dollenkamp ist ein Beispiel für Akzeptanz und lokales Engagement, das erneuerbare Stromerzeugung mit einem nachhaltigen Mehrwert für die Region und die Bürger vor Ort verbindet.

Im Rahmen des Windprojekts wurde die Bürgerstiftung Dollenkamp ins Leben gerufen. Es ist eine sogenannte „Ewigkeitsstiftung“. BayWa r.e. hat der Stiftung einen Stiftungsstock von 100.000 Euro zur Verfügung gestellt und zusätzlich eine Anschubfinanzierung in Höhe von 20.000 Euro eingebracht. Über die gesamte Betriebszeit des Windparks fließen jährliche Zahlungen aus dem Betrieb in die Stiftung. Mit dem Geld sollen Projekte, lokale Initiativen und bürgerschaftliches Engagement finanziell unterstützt werden.

Stimmen zum Verkauf

Matthias Taft, CEO von BayWa r.e., sagt: “Wir freuen uns sehr über den Verkauf an Enova. Gemeinsam teilen wir die Überzeugung, dass Windenergie eine zentrale Säule für eine zukunftsweisende Energieversorgung ist. Sie ist nachhaltig, wettbewerbsfähig und verbindet technologische Innovation mit echtem Mehrwert für Bürger und Gemeinden.”

Hauke Brümmer, CEO der Enova-Unternehmensgruppe, fügt hinzu: „Mit dem Kauf des Windparks Dollenkamp stärken wir nicht nur unsere regionale Präsenz, sondern diversifizieren auch unser inzwischen mehr als 800 MW an Onshore-Windenergie umfassendes Portfolio“, erläutert .

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte BayWa r.e. den 15,3 MW-Windpark Jembke in Niedersachsen an Enova Value veräußert, der Anfang Juni schlüsselfertig übergeben wurde.

Über Enova

Die Enova-Gruppe ist Entwickler, Investor, Serviceanbieter und Betriebsführer in Deutschland. Das Familienunternehmen aus Hamburg entwickelt Windparks, investiert in Alt-Anlagen und verantwortet als unabhängiger Spezialist für Enercon-Anlagen die Wartung und Instandhaltung hunderter Windenergieanlagen deutschlandweit. Zurzeit versorgt ENOVA 800.000 Haushalte mit grünem Strom und hat seit 1989 rund 2.000 MW an Windenergie-Genehmigungen erhalten. Bis 2026 sollen 600 Millionen Euro in

deutsche Windenergie-Projekte investiert werden.

Über BayWa r.e.

r.e.think energy ist ein weltweiter Entwickler von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten, ein unabhängiger Stromerzeuger (IPP), Dienstleister und PV-Großhändler. Das Unternehmen hat über 6 GW Erneuerbare Energie ans Netz gebracht und verwaltet über 10,5 GW an Anlagen. Anteilseignerin ist die BayWa AG, ein 1923 gegründetes, weltweit aktives Handels- und Dienstleistungsunternehmen.

