Sun Ballast Elite: der neue Premium-Service für PV-Experten

Sun Ballast Elite - der umfassende neue Service für Fachleute der Photovoltaikbranche – vom neuen Planungsprogramm Elite PV Design Tool über dedizierte technische Berater bis hin zu Sonderrabatten und individuell zugeschnittenen Preislisten.

Sun Ballast Elite markiert 2025 einen weiteren Meilenstein auf dem Weg der Innovation und Kundenbetreuung, den sich Sun Ballast seit über zehn Jahren zum Maßstab im Bereich der PV-Montagesysteme für Flachdächer gesetzt hat. Sun Ballast Elite ist ein spezielles Service-Programm, das entwickelt wurde, um Planern, Installateuren, Händlern und professionelle Betreibern, die einen Zugang zu einem umfassenden Service suchen, ein vollständiges Paket plus exklusiver Vorteile und Sonderangebote anzubieten.

Von der elektrischen Planung bis zur Logistik: ein maßgeschneiderter Service für jede Anforderung

Sun Ballast Elite wurde konzipiert, um eine maßgeschneiderte Unterstützung zu bieten. Den Fachleuten der PV-Branche steht ein dediziertes Team aus technischen, kaufmännischen und logistischen Beratern zur Verfügung, das schnelle Antworten, persönliche Betreuung und priorisierte Bearbeitung aller Anfragen garantiert.

Von der Baustellenbegehung über die Planung bis hin zur Umsetzung der PV-Anlage mit zertifizierten Ballastelementen für Photovoltaikanlagen sowie dem After-Sales-Service: Elite-Partner profitieren von durchgehendem und spezialisiertem Support, der die zahlreichen bereits vom technischen Büro Sun Ballast angebotenen Dienstleistungen noch erweitert.

Ein zentrales Element des Programms ist der vollständige Zugang zur Elite-Version des PV Design Tool. Die von Sun Ballast entwickelte innovative Software vereint den vollständigen Produktkatalog, elektrische und strukturelle Planungsfunktionen sowie die Angebotsanfrage auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform – einem echten All-in-One-Tool, das alle Projektphasen der PV-Anlage deutlich vereinfacht.

Mehr Wert für Partner: Prämien, Rabatte und monatliches Kreditlimit

Neben den umfassenden Serviceleistungen bietet das Programm Sun Ballast Elite auch besondere wirtschaftliche Vorteile, die die tägliche Arbeit der Partner konkret unterstützen, wie zum Beispiel:

• exklusive Preislisten mit individuellen Rabatten

• Zugang zu einem personalisierten monatlichen Kreditrahmen

• jährliche Erfolgsprämien bei Erreichung definierter Ziele.

Eine einzigartige Chance für alle Fachleute, die nicht nur einen Lieferanten für PV-Montagesysteme suchen, sondern einen verlässlichen 360°-Partner. Sun Ballast ist heute führend in der Herstellung zertifizierter Ballastelemente für Photovoltaikanlagen, und dank der exklusiven Leistungen des Elite-Programms können noch stärkere und professionellere Partnerschaften entstehen – basierend auf kontinuierlichem Support und individuellen wirtschaftlichen Konditionen, die auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind.

Werden Sie Teil des Sun Ballast Elite Programms!

Die Teilnahme am Sun Ballast Elite Programm ist all jenen Kunden vorbehalten, die nach „mehr“ suchen. Lernen Sie alle Vorteile kennen, lassen Sie sich persönlich beraten und starten Sie mit den exklusiven Elite-Dienstleistungen – kontaktieren Sie noch heute das Team von Sun Ballast und fordern Sie weitere Informationen an.

Schreiben Sie uns jetzt und entdecken Sie alle Vorteile für unsere Elite-Kunden!