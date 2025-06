Baywa re entwickelt 1,2 GW Onshore-Windenergie in Schweden

Das Unternehmen Stora Enso ist einer der größten Waldbesitzer der Welt. Es will auf seinen Flächen Windenergieanlagen mit insgesamt 1,2 GW Leistung errichten und hat dafür den Projektentwickler Baywa re beauftragt.

Das schwedische Unternehmen Stora Enso, ein Anbieter von Produkten in den Bereichen Verpackung, Biomaterialien und Holzbau, hat Baywa re beauftragt mehrere Onshore-Windprojekte auf dem Land des Unternehmens in Schweden zu entwickeln. Die Vereinbarung umfasst mehr als 1,2 GW Onshore-Windenergieleistung in Zentral- und Nordschweden. „Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Portfoliostrategie in den nordischen Ländern. Gemeinsam mit Stora Enso werden wir bedeutende Projekte auf Flächen entwickeln, die sich außerordentlich gut für die Windenergienutzung eignen“, sagt David Rosberg, CEO von Baywa re Nordic.

Baywa re Nordic ist verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der Projekte, die insgesamt mindestens 158 Windenergieanlagen umfassen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Zusammenarbeit um die Bereiche Solarenergie und Batteriespeichersysteme (BESS) zu erweitern.

„Als einer der größten privaten Waldbesitzer der Welt sieht Stora Enso es als einen natürlichen Schritt an, zur Energiewende beizutragen, indem Land zur Realisierung des Onshore-Windenergiepotenzials in Schweden zur Verfügung gestellt wird“, sagt Emil Thalin, Director of Energy Development bei Stora Enso. „Gemeinsam mit Baywa re beschleunigen wir diesen Prozess, indem wir unsere Stärke als Flächeneigentümer mit der umfangreichen Erfahrung von Baywa re im Bereich der erneuerbaren Energien verbinden.“

Die für die Entwicklung identifizierten Gebiete hat Baywa re Nordic nach einer ersten internen Bewertung ausgewählt und befinden sich noch in einer frühen Planungsphase. Die nächsten Schritte umfassen den Aufbau von Projektorganisationen, die Durchführung von Machbarkeitsstudien sowie Umwelt- und Kulturerbestudien. Darüber hinaus wird der Dialog mit den Gemeinden und lokalen Gemeinschaften aufgenommen, um die bevorstehenden Konsultationsprozesse vorzubereiten. Der Genehmigungsprozess soll innerhalb von fünf Jahren abgeschlossen sein.

Die neue Partnerschaft ergänzt die bereits bestehende Pipeline von Baywa re Nordic in den nordischen Ländern, die nun über 2,6 GW an Erneuerbare-Energien-Projekten umfasst.

Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH