Jost Backhaus neuer CEO bei Juwi

Juwi, Projektentwickler für Windenergie, Photovoltaik und Speicher, hat einen neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Jost Backhaus wird Nachfolger von Carsten Bovenschen.

Jost Backhaus übernimmt ab dem 1. Oktober 2025 den Vorsitz der Geschäftsführung (CEO) der Juwi GmbH. In seiner Funktion als CEO wird er zukünftig das Finanzressort sowie die Bereiche Personal, Recht, Strategie- und Portfoliomanagement verantworten. Backhaus folgt damit auf Carsten Bovenschen, der das Unternehmen mit Ablauf des 31. Mai 2025 aus persönlichen Gründen verlassen hat. Gemeinsam mit Christian Arnold und Stephan Hansen komplettiert er somit die dreiköpfige Geschäftsführung des Unternehmens.

„Juwi ist eines der führenden Unternehmen in der Branche der erneuerbaren Energien. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Juwi-Team das Projektentwicklungs- und Dienstleistungsgeschäft weiter auszubauen und so die Energiewende deutschlandweit und international aktiv mitzugestalten“, sagt Backhaus.

Der gelernte Wirtschaftsingenieur ist bereits seit über 26 Jahren in der Branche für erneuerbare Energien tätig, zuletzt seit 2023 als Geschäftsführer der Steelwind GmbH im niedersächsischen Nordenham, einem Hersteller von Fundamenten für Offshore-Windkraftanlagen. Zuvor leitete der 52-Jährige im Vorstand das operative Geschäft der Enercon GmbH, einem international tätigen Produzenten für Windkraftanlagen an Land. Darüber hinaus bekleidete Jost Backhaus vor seinem Einsteig bei Juwi als CEO weitere Führungspositionen in Unternehmen der Windindustrie.

„Mit Jost Backhaus heißen wir einen versierten Experten der Erneuerbare-Energien-Branche willkommen. Dank seiner umfassenden Managementerfahrung im nationalen wie internationalen Umfeld wird er maßgeblich dazu beitragen, Juwi auch in Zukunft erfolgreich weiterzuentwickeln“, sagt Hansjörg Roll, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Juwi: „Gleichzeitig bedanken wir uns bei Christian Arnold und Stephan Hansen, die bis zum Start von Jost Backhaus die Verantwortungsbereiche im Geschäftsführungsvorsitz in enger Abstimmung mit uns weiterführen.“

Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH