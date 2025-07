Auf dem Dach der Fußballakademie am Cottaweg und auf der neuen Geschäftsstelle von RB Leipzig hat Energiekonzepte Deutschland Photovoltaik-Anlagen errichtet.

Energiekonzepte Deutschland (EKD), einer der größten Photovoltaik-Anbieter Deutschlands, hat eine Photovoltaik-Anlage auf dem Trainingszentrum des Fußballvereins RB Leipzig installiert. Gleichzeitig präsentierten beide Partner die zweite Installation an der neuen Geschäftsstelle des Vereins. Die neue PV-Anlage auf dem Dach der Fußballakademie am Cottaweg umfasst 498 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 209,16 kW. Die installierte Fläche beträgt 972,5 m². Der Eigenverbrauchsanteil Photovoltaik-Anlage soll 99,5 % erreichen.

„Mit der neuen Photovoltaik-Anlage am Trainingszentrum setzen wir ein deutliches Zeichen für klimafreundliche Energieversorgung“, sagt Jens May, COO von RB Leipzig. „Und wir denken weiter: Im gesamten Stadionumfeld von RB Leipzig sehen wir großes Potenzial, den Ausbau erneuerbarer Energien konsequent voranzutreiben.” Auch von EKD-Seite schaut man sehr positiv auf die Partnerschaft, die laut Unternehmen weit über ein Sponsoring hinausgeht. „Diese Partnerschaft ist für uns ein echtes Herzensprojekt. RB Leipzig leistet nicht nur sportlich Großes, sondern bewegt auch viel für die Region – und hat den Profifußball eindrucksvoll in den Osten zurückgebracht“, sagt Silvio Bräuer, CSO von EKD.

Die Umsetzung der Photovoltaik-Anlage stellte laut EKD besondere technische Anforderungen. Denn die Dachbegrünung, eine umlaufende Absturzsicherung sowie die komplexe Kabelführung über mehrere Dachflächen hinweg erforderten maßgeschneiderte Lösungen und höchste Präzision bei der Installation. Zudem hat man neben den 252 Dach-Solarmodulen zusätzlich 20 maßgefertigte Fassaden-PV-Module verbaut.

Die neue Geschäftsstelle, die voraussichtlich Ende des Jahres von den Mitarbeitenden bezogen wird, wird einen jährlichen Strombedarf von rund 600.000 kWh aufweisen. Die großflächige Photovoltaik-Anlage von Energiekonzepte Deutschland sorgt nicht nur für eine deutliche Reduktion des Stromverbrauchs der Geschäftsstelle von RB Leipzig, sondern optimiert auch den Eigenverbrauch.

Quelle: Energiekonzepte Deutschland | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH