Photovoltaik-Montagesysteme: Neue Komponenten von K2 Systems

Der Singlehook 3S Light ist ein besonders flacher Dachhaken aus Aluminium. Die Fassaden-Einlegeschiene Insertionrail 2.0 hat K2 Systems nun auch für Schrägdächer im Einsatz.

Der Photovoltaik-Montagesystem-Hersteller K2 Systems hat die neuen Produkte Singlehook 3S Light und Insertionrail 2.0 auf den Markt gebracht. Mit dem Markstart erweitert der Aluminium-Dachhaken das Portfolio von K2 Systems um eine montagefreundliche Lösung für Ziegeldächer. Die neue Generation der Einlegeschiene ist für Fassaden und Schrägdächer geeignet.

Mit neuem Dachhaken will K2 Systems Bearbeitungsaufwand senken

Der Singlehook 3S Light unterscheidet sich vom bereits erhältlichen Singlehook 3S durch einen besonders flach auftragenden Ausleger. Der Bügel misst lediglich 6 Millimeter in der Höhe. Diese Anpassung reduziert den Bearbeitungsaufwand an den Dachziegeln deutlich und schafft mehr Spielraum bei der Bügeldurchführung – ein Vorteil, der sich vor allem bei der Arbeit mit Betondachsteinen bemerkbar machen soll.

Dank der sparsamen Materialausführung ist der Dachhaken nur für Regionen mit moderaten Windlasten geeignet. Gleichzeitig erweitert er den Einsatzbereich des K2 Singlerail Systems und bietet eine Alternative zu Edelstahl-Dachhaken. Das soll Vorteile für Handel, Planer und Installateure insbesondere bei Lagerhaltung und Systemplanung bringen. Der Singlehook 3S Light ist bereits in der Planungssoftware K2 Base integriert. Damit lässt sich der neue Haken direkt in die Projektplanung einbinden und das soll eine sichere statische Auslegung gewährleisten.

Neue Generation der Einlegeschiene

Die bisher in Fassadenlösungen eingesetzte Einlegeschiene Insertionrail 2.0 kann man nun auch auf dem Schrägdach benutzen. Sie und ersetzt dort die erste Generation an Einlegeschienen. In Kombination mit der Solidrail, Multirail und Singlerail eignet sich die Einlegeschiene laut Hersteller für zahlreiche Bedachungen wie Ziegel-, Trapezblech-, Wellblech- und Wellfaserzementeindeckungen. Das Unternehmen hat den Crossconnector verbessert, was die Montage vereinfachen und einfache Nachjustierungen ermöglichen soll. Durch den Einsatz sowohl an der Fassade sowie auf dem Schrägdach können Solarteur:innen damit eine “Allzweck-Schiene” auf Lager halten. Die Photovoltaik-Module legt man ein, ohne sie verschrauben oder klemmen zu müssen. Das Einlegeprofil verleiht dem PV-Modulrahmen zusätzliche Stabilität und soll zu einem ästhetisch ansprechenden Gesamtbild beitragen. Auch die Insertionrail 2.0 ist ab sofort im Planungstool K2 Base planbar.

