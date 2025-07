Denios: Transportbox schützt Lithium-Ionen-Batterien vor Bränden

Das Arbeitssicherheits-Unternehmen Denios hat eine Box entwickelt, die ein sicheres Handling kritischer Lithium-Batterien ermöglicht. So können zum Beispiel Händler der Brandgefahr defekter Akkus vorbeugen.

Der Spezialist für Gefahrstofflagerung, Denios SE, hat eine neue Transportbox für defekte Lithium-Ionen-Batterien entwickelt, die sich entzünden können. Wie das Unternehmen aus Bad Oeynhausen mitteilte, gehe es um so genannte “kritische defekte” Batterien. Dies sind Lithium-Batterien, die eine falsche Handhabung erfahren haben oder technisch defekt sind. Dort drohe Brandgefahr. Dagegen sichere sie neue Lithium-Ionen Akku-Transportbox XL das sichere Lagern und den sicheren Transport solcher Module. Sie seien auch für Fälle geeignet, in denen sich der Zustand von außen nicht einschätzen lasse.

Denn ein solch „kritischer Zustand“ sei von außen schwer zu erkennen. Wenn es bereits rauche und zische, dann sei die thermische Reaktion („Thermal Runaway“) in vollem Gange. Die Folge seien gefährliches Ausgasen bis hin zum Brand. Die Batteriezellen stecken sich dabei durch die Hitze gegenseitig an und verstärken den Effekt. Löschen sei in diesen Fällen nicht möglich. Daher gingen viele Betriebe dazu über, Lithium-Ionen Batterien mit unbekanntem Zustand als kritisch defekt einzustufen – die Nachfrage nach sicheren Transportboxen steige.

Denios habe bei seinem neuen Produkt das Handling und die Sicherheit der Kunden im Fokus. Eines der innovativen Merkmale: Die Transportbox komme ganz ohne zusätzliche Füllmaterialien bzw. lose Schüttungen aus. Es reicht, die beschädigten Akkus in die Box zu deponieren und mit der Haube zu schließen.

Der optimierte Aufbau erlaube es den Kunden ferner, die Beladung direkt vom Stapler aus durchzuführen, ohne sich der Batterie weiter zu nähern. Dadurch ließe sich ein Sicherheitsabstand zur kritischen Batterie einhalten. Somit sei kein manuelles Handling direkt an der Batterie erforderlich.

Durch diese Neuerungen erhielten die Anwender hohen Schutz beim Handling und Transport mit kritisch defekten Batterien. Zu den weiteren Voraussetzungen, die solche Boxen erfüllen müssen, zählen kein Auseinanderbrechen im Brandfall. Sie müssen außerdem gegen Flammendurchschlag geschützt sein. Vorgeschrieben sei auch, dass die Außenwände vorgeschriebene Temperatur-Grenzwerte einhalten und ein integriertes Gasmanagementsystem.

