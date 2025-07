Windenergie onshore: NRW beim Zubau Nummer 1

Kein Bundesland hat im laufenden Jahr bisher so viele Windenergieanlagen an Land zugebaut wie NRW. Für 2025 erwartet der Landesverband Erneuerbare Energien einen Rekord.

In Sachen Onshore-Windenergie liegt Nordrhein-Westfalen (NRW) unter den Bundesländern, was den Zubau im ersten Halbjahr 2025 betrifft, vor Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Das geht aus einer vorläufigen Auswertung des Landesverbandes Erneuerbare Energien (LEE) NRW hervor.

Landesweit seien demnach 101 Windenergieanlagen mit einer Brutto-Leistung von 525 Megawatt (MW) neu in Betrieb gegangen. Da in den zurückliegenden sechs Monaten auch ältere Anlagen abgebaut wurden, betrage der Nettozuwachs 479 MW. Damit sei NRW sowohl beim Brutto- als auch beim Nettozubau bundesweit vor Niedersachsen und Schleswig-Holstein die Nummer eins. Zu den drei Kreisen mit dem größten Zubau bis 30. Juni zählen Steinfurt (92 MW), Paderborn (58 MW) und Recklinghausen (38,6 MW).

2025 könnte Rekordjahr werden

„Wir erwarten deshalb, dass am Jahresende die bisherige NRW-Rekordmarke von 881 MW Brutto-Leistung aus dem Jahr 2017 beim Windkraftausbau getoppt wird. NRW könnte somit beim Windkraftausbau erstmals nach acht Jahren ein neues Spitzenniveau erreichen.“ Das sagt LEE NRW-Geschäftsführer Christian Vossler.

Für die kommenden Monate könne NRW auf einen üppigen Puffer neuer Genehmigungen setzen. Allein in den ersten sechs Monaten haben die zuständigen Behörden 468 neue Windenergieanlagen mit einer Leistung von rund 2.822 MW genehmigt. Damit entfielen bundesweit rund 35 Prozent aller in der ersten Jahreshälfte erteilten Genehmigungen auf NRW.

Dass das Tempo beim Windenergieausbau in NRW anhält, dafür sprächen auch die Ergebnisse der ersten beiden Ausschreibungsrunden in diesem Jahr. Von den Zuschlägen mit einem Volumen von rund 7.500 MW entfielen knapp 2.200 MW, sprich an die 30 Prozent, auf NRW. „Absehbar ist damit, dass die schwarz-grüne Regierung ihr erklärtes Ziel, beim Bruttoausbau mindestens 1.000 neue Windenergieanlagen in dieser Legislaturperiode bis Mai 2027 ans Netz zu bringen, erreichen wird“, so Vossler.

