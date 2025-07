Energiequelle nimmt Repowering-Windpark in Raßlitz in Betrieb

Die Zossener Energiequelle GmbH ersetzt in Sachsen zwei E-58 Anlagen durch zwei Enercon E-160 und erhöht damit die Leistung des Parks von zwei auf elf Megawatt (MW).

Im Repowering-Projekt im sächsischen Raßlitz hat Energiequelle zwei Enercon Anlagen des Typs E-160 in Betrieb genommen. Die Anlagen, die die beiden vorherigen E-58 Anlagen ersetzen, haben eine Nabenhöhe von 166,6 Metern und eine Leistung von je 5,56 MW. Damit kann die erzeugte Energiemenge verachtfacht werden. Der prognostizierte jährliche Energieertrag der neuen Anlagen liegt bei etwa 40,8 Millionen Kilowattstunden und soll bilanziell mehr als zehntausend Haushalte mit grünem CO₂-freiem Strom versorgen.

Lange Planungsphase des Windparks in Raßlitz

Der Inbetriebnahme der beiden neuen Windenergieanlagen ging eine lange und herausfordernde Planungsphase voraus. Bereits 2013 begannen die ersten Planungsschritte der Energiequelle GmbH, die 2017 mit der Unterzeichnung der Pachtverträge fortschritt. Es dauerte weitere sieben Jahre, bis die Potenzialfläche schließlich im Regionalplan als Vorrang- und Eignungsgebiet für Windenergie ausgewiesen wurde. Mit der Herstellung des Planungsrechts im Jahr 2020 konnte Energiequelle den Genehmigungsantrag nach Bundes-Immissionsschutzgesetz stellen. Dieser wurde dann im Herbst 2022 positiv beschieden. Die amtliche Vollständigkeitserklärung zum Antrag, mehrfache Änderung der Planungsgrundlagen durch die sächsische Gesetzgebung sowie zunehmender Widerstand gegen den Ausbau der Windenergie im Freistaat Sachsen waren nur einige Hürden, die es zu überwinden galt.

Umspannwerk als Herausforderung

Ein Kraftakt war der Bau eines eigenen Umspannwerks, berichtet Fabian Musall, Abteilungsleiter Projektmanagement am Energiequelle-Standort in Dresden: „Nach dem erfolgreichen Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur und dem Zuschlag mit Höchstwert, haben wir die Information erhalten, dass das ursprünglich geplante Umspannwerk aufgrund erhöhter Auslastung nicht mehr verfügbar ist. So mussten wir kurzfristig alle Kräfte bündeln und ein eigenes Umspannwerk bauen.“

Dies sei gelungen, so dass die erzeugte Energie des Windparks seit dem 20. Juni zuverlässig ins öffentliche Netz eingespeist wird. Der Windpark wurde an die Encavis AG veräußert. Energiequelle arbeitet das zweite Mal mit dem Hamburger Unternehmen zusammen. Erst vor wenigen Wochen hatte Encavis von Energiequelle einen bereits am Netz befindlichen Windpark im niedersächsischen Bad Gandersheim (5,6 MW) erworben.



Encavis AG

Die Hamburger Encavis AG ist ein in Europa tätiger Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien. Das Unternehmen betreibt Wind- und Solarparks und hat ein Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern. Dazu gehören Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande.

Energiequelle GmbH

Seit 1997 ist die Energiequelle GmbH am Markt der Erneuerbaren Energien tätig. Das Zossener Unternehmen projektiert, errichtet und betreibt Windenergie- und Photovoltaikanlagen, Umspannwerke und Energiespeicher. Energiequelle hat über 600 Mitarbeitende an 28 Standorten in Deutschland, Frankreich, Finnland, Polen, Griechenland und Südafrika. Die GmbH errichtete bisher mehr als 850 Anlagen.

Quelle: Energiequelle GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH