CEO-Wechsel bei Energiekonzepte Deutschland

Energiekonzepte Deutschland (EKD) stellt sich an der Unternehmensspitze neu auf: Zum 15. Juli 2025 übernimmt Christian Arnold, ehemaliger CEO von Eigensonne, die Rolle des Chief Executive Officers. Er folgt auf Timo Sillober, der sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, seine Funktion zum 30. September 2025 niederzulegen. Bis dahin wollen beide eine strukturierte Übergabephase gestalten.

Zu Christian Arnold

Mit Christian Arnold übernimmt ein international erfahrener Branchenexperte die EKD-Führung. Bei Eigensonne leitete er die Transformation des Unternehmens. Als Chief Innovation Officer bei EWE AG verantwortete er zuvor die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen. Diese Erfahrung bringt er nun bei EKD ein.

„Was mich an EKD überzeugt hat, ist der klare Anspruch, mit dezentralen, intelligenten Energiesystemen echten Kundennutzen zu schaffen und die Energiewende aktiv mitzugestalten“, so Arnold. „Unsere Aufgabe ist es, zum Systemdienstleister für unsere Kund:innen zu werden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team.“

Rückblick von Timo Sillober

Im Rahmen des anstehenden Führungswechsels blickt Timo Sillober auf seine Zeit bei EKD zurück und zeigt sich positiv: „Nach intensiven und ereignisreichen Jahren bei Energiekonzepte Deutschland habe ich mich entschieden, den Staffelstab als CEO weiterzugeben und EKD zum 30. September zu verlassen“, erklärt er. Und fügt hinzu: „Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. EKD ist für mich mehr als ein Unternehmen: Es ist eine Mission, ein leidenschaftliches Team, und ein Ort, an dem aus Visionen wirkungsvolle Lösungen wurden. Gleichzeitig ist es an der Zeit, dem wichtigsten Teil meines Lebens wieder mehr Raum zu geben: meiner Familie.“

Neue Beteiligungen von EKD

Der Wechsel an der Spitze erfolgt im Rahmen einer umfassenden strategischen Weiterentwicklung. In den vergangenen Wochen und Monaten hat EKD drei Beteiligungen übernommen und integriert:

die ehemalige FE Energiesysteme GmbH firmiert nun als EKD Montage West GmbH,

die frühere ES Energiesysteme GmbH als EKD Montage Mitte GmbH,

und auch die Bischoff Energiesysteme GmbH wurde vollständig in die EKD-Struktur überführt.

Arnold betont: „Wir haben damit die Grundlage geschaffen, um Prozesse zu vereinheitlichen, Synergien zu heben und unsere Kund:innen noch besser in den Mittelpunkt zu stellen.“

Auch der Investor Pemberton begrüßt die Entwicklung. In einem Statement heißt es: „Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass EKD entschlossen und vorausschauend handelt. Die Übernahme der Beteiligungen und der Führungswechsel stehen für eine klare strategische Weiterentwicklung mit Blick auf nachhaltiges Wachstum und organisatorische Stärke. Wir freuen uns, mit Christian Arnold einen erfahrenen CEO an Bord zu wissen, der die Transformation mit Augenmaß und Innovationskraft weiterführen wird.“

Arnold sagt abschließend: „Der Markt bleibt herausfordernd – politisch wie wirtschaftlich. Doch wir haben in den vergangenen Monaten wichtige Grundlagen gelegt.“

Über Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD)

Energiekonzepte Deutschland wurde 2018 in Leipzig gegründet. Als Anbieter für Solaranlagen in Europa, ist EKD an über 35 Standorten tätig. Mit über 40.000 installierten Anlagen auf und unter deutschen Dächern sowie einem Netzwerk aus Fachkräften will Energiekonzepte Deutschland jedes Jahr circa 70 Millionen Euro Stromkosten für ihre Kund:innen ersparen. Darüber hinaus sollen monatlich mehr als 1.000 installierte Anlagen hinzukommen.

Quelle: Energiekonzepte Deutschland GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH