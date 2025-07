Giga Coating und System Trailers werden energieautark mit PV und Speicher

Die Unternehmen Giga Coating GmbH und System Trailers Fahrzeugbau GmbH setzen auf Solarstrom, Batteriespeicher und intelligente, um ihre energieintensive Produktion im Emsland klimaneutral und unabhängig vom Stromnetz zu gestalten.

Giga Coating und System Trailers Fahrzeugbau setzen dabei auf integrierte Energielösungen von Greenflash und STABL Energy. Ein stationärer Batteriespeicher von STABL Energy ergänzt jetzt das Energiesystem. Dieser dient nicht nur zur Zwischenspeicherung des selbst erzeugten Solarstroms, sondern ermöglicht den Unternehmen auch die gezielte Ausnutzung dynamischer Stromtarife und Peak Shaving in Form von atypischer Netznutzung. Dadurch wollen sie ihren Eigenverbrauch besser steuern, Lastspitzen kontrolliert verteilen sowie Stromkosten senken.

Photovoltaik auf Industriedächern

Im Zeitraum von 2022 bis 2025 hat Greenflash Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von über 2 Megawatt Peak (MWp) auf den Hallendächern von Giga Coating und System Trailers installiert. Gesteuert werden die Anlagen über einen GreenX1-Controller, der den erzeugten Solarstrom bedarfsgerecht an die Verbraucher im Unternehmen verteilt. Bislang wurden überschüssige Strommengen überwiegend ins Netz eingespeist. Mit der im Juni 2025 installierten Speicherlösung, kann dieser Strom nun effizient zwischengespeichert und gezielt genutzt werden. Geplant hat dies Greenflash gemeinsam mit STABL Energy.

Mit Solarstrom und Batteriespeicher zum klimaneutralen Arbeiten

Ralf Saatkamp, Geschäftsführer von Giga Coating und System Trailers, sagt: „Für eine sichere, stabile und günstige Energieversorgung ergänzen wir unsere PV-Erzeugung mit einer leistungsfähigen Batterie. Damit können wir deutlich mehr eigenen PV-Strom nutzen, die stetig teureren Spannungsspitzen begrenzen und auch am Arbitrage-Handel teilnehmen.“

Second-Life-Batterien im industriellen Einsatz

In einem ersten Bauabschnitt kommt ein STABL-Batteriespeicher mit insgesamt 288 Second-Chance-Batteriemodulen zum Einsatz. Diese Module waren ursprünglich für Elektrofahrzeuge vorgesehen und erhalten nun dank der Multilevel-Wechselrichtertechnologie von STABL ein zweites Leben. Der Speicher hat eine nutzbare Kapazität von 1.233 Kilowattstunden (kWh) und eine Leistung von 405 Kilowatt (kW). Damit trägt er maßgeblich dazu bei, Lastspitzen zu glätten und Netzentgelte durch atypische Netznutzung zu reduzieren. Das Unternehmen kann so den selbst erzeugten Solarstrom effizienter nutzen und sich unabhängiger von fossilen Energieträgern und volatilen Strompreisen machen.

Energieintensive Industrie profitiert von Eigenstromnutzung

Dr. Nam Truong, CEO und Co-Founder von STABL Energy, sagt: „Gerade als energieintensive Betriebe profitieren Giga Coating und System Trailers von der Umstellung auf eine optimierte Eigenstromversorgung und gehen damit einen wichtigen Schritt in Richtung klimaneutrale Produktion.“

Lennart Oklitz, Project Manager bei Greenflash, ergänzt: „Die Kombination aus PV-Anlage, stationärem Speicher und der intelligenten Steuerung durch unsere KI-basierte Software bietet Giga Coating und System Trailers maximale Flexibilität im Energieeinsatz.“

Über Greenflash GmbH

Die 2020 gegründete Greenflash GmbH in Lingen (Ems) entwickelt Energiesysteme für Industrie- und Gewerbekunden. An den vier Standorten in Lingen, Essen, München und Hamburg sind aktuell rund 80 Mitarbeitende aktiv.

Über STABL Energy GmbH

Die Münchener STABL Energy GmbH ist Anbieter von Batteriespeichersystemen. Sie arbeiten mit einer integrierbaren Wechselrichtertechnologie. Einzelne Batteriemodule sind durch ihren Aufbau unabhängig voneinander und dynamisch miteinander verschaltet. Das soll eine nahezu vollständige Verfügbarkeit garantieren und dadurch Module unterschiedlichen Zustands können in einem Batteriespeicher verbaut werden.

Über Giga Coating GmbH und System Trailers Fahrzeugbau GmbH

Der Oberflächenbeschichter Twister Giga Coating GmbH bietet Beschichtungen für metallische Bauteile in der Automobil- und Maschinenbauindustrie. Die System Trailers Fahrzeugbau GmbH ist ein unabhängiger und neutraler Fahrzeugbauer, der auf individuelle Kundenwünsche angepasste Wechselverkehrssysteme konstruiert und herstellt. Die Produkte reichen von Kippsattelfahrgestellen über Tiefkühlunterbauten bis hin zu Zentralachsfahrgestellen.

Quelle: Greenflash GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH