Electra: Europas größtes Schnellladenetz in einer App

Electra vereint ab sofort das gesamte Spark Alliance-Ladenetzwerk mit über 11.000 Ladepunkten in der Electra-App – eine innovative Lösung für E-Mobilitätsnutzer:innen.

Neben der neuen Netzabdeckung profitieren Nutzer:innen der Electra-App außerdem von einem intelligenten Reiseplaner. Dieser empfiehlt auf Basis von Fahrzeugtyp, Route und Echtzeit-Verkehrsdaten automatisch die besten Ladestopps und gibt bereits eine Kostenindikation für die geplanten Stopps ab.

Spark Alliance erstmals komplett integriert

Die Spark Alliance vereint mit Electra, Fastned, Ionity und Atlante vier Anbieter:innen der Ladeinfrastruktur. Durch die Integration aller Spark Alliance-Ladepunkte in die Electra-App erhalten Nutzer:innen ab sofort Zugang zu Europas größtem interoperablem Schnellladenetzwerk und können ihren Ladevorgang ohne App-Wechsel an jeder Ladestation der Allianz starten.

“Wir glauben an offene Lösungen und Kundennutzen statt Plattformdenken. Deshalb integrieren wir das gesamte Spark-Netzwerk in unsere App. Für ein nahtloses Landerlebnis ermöglichen wir es dem Kunden, die Ladevorgänge bei allen Partnern aus unserer App heraus zu starten”, sagt Paul Tonini, Country Manager von Electra Deutschland.

Damit können Fahrer:innen bequem in der Electra-App nach Ladestationen suchen, Ladepunkte filtern und direkt zur nächsten freien Station navigieren. Alle Spark Alliance-Partnerstationen lassen sich wie Electra-Hubs direkt ansteuern und aus der App heraus starten. Dabei gelten die Preise der Anbieter:in der jeweiligen Ladestation.

Reiseplaner sorgt für entspannte Fahrt

Der neue Reiseplaner von Electra soll das Fahren unterstützen: Basierend auf dem Batteriestand, der gewählten Route sowie Echtzeitverkehrsdaten berechnet die App automatisch sinnvolle Ladepausen. Die durchschnittliche Ladezeit an Electra-Stationen liegt bei nur 20 Minuten – deutlich unter dem Marktschnitt, so das Unternehmen. Die Schnelllader mit bis zu 400 Kilowatt Leistung befinden sich entlang europäischer Hauptachsen, an Urlaubsrouten und intermodalen Verkehrsknoten.

“Laden soll einfach, schnell und stressfrei sein. Gerade im Sommer wollen wir zeigen, dass Elektromobilität komfortabel funktioniert”, so Alessandro Inderbitzin, General Manager für die DACH-Region bei Electra.

Insgesamt betreibt Electra inzwischen 2.600 eigene Ladepunkte in zehn Ländern. Durch die Spark Alliance-Integration steigt die Anzahl sofort auf über 11.000 nutzbare Stationen – mit einer Netzverfügbarkeit von über 99 Prozent.

Neue Preise für das Schnellladen

Seit dem 1. Juli gilt für das Schnellladen mit der Electra-App bundesweit zudem ein Preis von 0,49 Euro pro Kilowattstunde (kWh). Auch in Österreich und der Schweiz gelten ab Juli neue, einheitliche Preise von 0,49 €/kWh bzw. 0,49 CHF/kWh. Für Juli und August 2025 senkt Electra in Italien den Preis für Ladevorgänge per App sogar auf 0,39 €/kWh – und liegt damit rund 50 Prozent unter dem bisherigen Standardtarif.

Die Neuheiten im Überblick

Als eines der ersten Mitglieder der Spark Alliance: Electra zeigt ab sofort alle über 11.000 Ladepunkte der Allianz-Partner Ionity, Fastned, Atlante und Electra direkt in der eigenen App.

Ein neuer Reiseplaner in der Electra-App sorgt für automatische Ladeempfehlungen entlang der Route – basierend auf Fahrzeugtyp, Verkehr und Batteriestand.

Neue Preise seit 1.7.2025: Electra hat den Preis für das Schnellladen mit der Electra-App bundesweit auf 0,49 €/kWh gesenkt.

Electraline L Ladestation – Foto: Electra

Über Electra

Electra ist eine europaweite Anbieter:in und Betreiber:in von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge. In Frankreich und Belgien betreibt das Unternehmen seit seiner Gründung 2020 mehr als 470 Ladeparks mit 2.600 Ladepunkten in zehn Ländern. Bis 2030 soll das Netz auf 15.000 Schnellladepunkte ausgebaut werden.

Quelle: Electra | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH