M3E und Nanno Janssen bieten kostenlosen eMobility-Leitfaden

Das Berliner Beratungsunternehmen für Elektromobilität M3E hat mit dem ostfriesischen Spediteur Nanno Janssen einen kostenlosen Leitfaden für die Logistikbranche veröffentlicht. „Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil: Elektromobilität für Verlader und Transportauftraggeber“ ist der Titel des Whitepapers.

M3E und Nanno Janssen richten ihren eMobility-Leitfaden an Verlader:innen und Transportauftraggeber:innen. Aus Sicht der Herausgeber:innen sind diese innerhalb der Logistikkette von der Mobilitätswende besonders betroffen.

Inhaltsübersicht des Logistik-Leitfadens von M3E und Nanno Janssen

Whitepaper „Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil: Elektromobilität für Verlader und Transportauftraggeber“ mit Einsatzszenarien, Kostenkalkulationen, Förderungen, Regularien inkl. Auswirkungen des EU-ETS 2

Umfassender eMobility-Leitfaden für Hersteller, Großhändler und Depotbetreiber mit und ohne eigene Flotten.

Das neue Whitepaper gibt als Leitfaden praxisrelevante Informationen und Handlungsempfehlungen, um sich als Hersteller:in, Großhändler:in und Depotbetreiber:in mit und ohne eigene Flotten im Wettbewerb zukunftssicher zu positionieren. Dabei wird ausführlich in Text und Grafiken auf die aktuelle Marktsituation, den Einsatz von E-Lkw, den Aufbau einer Depot-Ladeinfrastruktur sowie auf Förderungen und Regularien eingegangen. Dazu gehören auch die CO₂-Steuer und die diese ablösenden Emissionshandelssystem EU-ETS 2. Dies wird die Branche auch künftig beschäftigen. Den Abschluss bilden konkrete Handlungsempfehlungen sowie ein Best Practice-Beispiel der Spedition Nanno Janssen. Die Spedition setzt konsequent E-Lkw ein und gibt einen Einblick in die Praxis.

Verladen mit Elektromobilität als tragfähige Alternative?

Dr. Christian Milan, Geschäftsführer der M3E GmbH, erklärt: „Für Verlader führt an der Elektromobilität kein Weg mehr vorbei. Wachsender regulatorischer Druck sowie kontinuierlich steigende Kraftstoffpreise und Mautkosten verteuern den Transport mit herkömmlichen Diesel-Lkw und positionieren E-Trucks zunehmend als wirtschaftliche und mit Blick auf die Zukunft als alternativlose Option.“

Zur Verkehrswende im Transportsektor gehört auch ein Umdenken bei etablierten Marktprozessen, wie der Preisbildung bei Ausschreibungen, die sich meist an Dieselpreisen orientiert und elektrische Lieferketten benachteiligt. Dabei geht es auch anders, wie die Spedition Nanno Janssen zeigt Jansen setzt bei Verhandlungen mit Verladern auf Festpreisvereinbarungen – und kann mittlerweile nahezu alle Einsatzszenarien abdecken.

Einsatz von E-Lkw auch im Fernverkehr?

Dass der Einsatz von E-Lkw nicht nur im Nah- und Regionalverkehr möglich und sinnvoll ist, bestätigt Nanno Janssen, Chief Strategy Officer der Nanno Janssen GmbH: „Wir nutzen unsere wachsende E-Flotte auch im regulären Fernverkehr. Mit einem Mix aus eigenem Depotladen und der Nutzung öffentlicher Ladeinfrastruktur auf unseren gut geplanten Routen ist das kein Problem mehr. Dabei werden die gesetzlichen Ruhepausen zum Laden genutzt, wodurch sich kaum Zeitverluste im Vergleich zum Diesel ergeben.” Die E-Lkw fahren Touren in die Benelux-Länder, nach Dänemark und Schweden, in die Schweiz, nach Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Janssen ergänzt: „Die Fahrten sind dabei nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch stressfreier für unsere Fahrer, die vom Komfortgewinn der E-Lkw stark profitieren und nicht mehr wechseln wollen.“

Quelle: M3E GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH