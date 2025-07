Strom-Buch: Tim Meyer setzt auf Physik und Ökonomie!

Ist die Energiedebatte „viel zu politisch“? Das Buch „Strom“ von Tim Meyer beschreibt die Energiewende als logischen Lauf der Dinge.

Tim Meyer erklärt gern und anschaulich die Energiewende. In Vorträgen, auf LinkedIn und jetzt auch in seinem Buch.

Seit der Corona-Pandemie wurde die Exponenzialfunktion rauf und runter erklärt. Bestimmte Trends entwickeln sich nicht gleichmäßig, intuitiv erwartbar, sondern neigen zu drastischer Beschleunigung. Das gilt für Infekte, die sich ungehemmt ausbreiten, aber auch für Technologien, deren Zeit gekommen ist. Die Kosten sinken mit jeder Verdopplung der Produktion um einen bestimmten Prozentsatz, die Verbreitung steigt in zunehmendem Tempo. Dieses rasante Wachstum, vor allem der Photovoltaik, aber auch der Windenergie und später der Batterietechnologie, zieht sich wie ein roter Faden durch Meyers Buch.

Doch es geht um mehr als Wachstumskurven. Auch das Thema Systemintegration wird vielschichtig behandelt. Denn während auf der einen Seite die Technologie schnell voranschreitet und der Markt durch sinkende Preise eine neue Realität schafft, müssen sich zugleich Politik und Gesellschaft bewegen. Es geht um die Notwendigkeit, Regeln zu verändern und zu vereinfachen, um oft stark emotionalisierte Widerstände aus der fossilen Energiewirtschaft und die anstehenden Veränderungen der Infrastruktur.

Die Reise der Erneuerbaren Energien

Das Buch ist auch eine Art Reisebericht, der schildert, was die Erneuerbare-Energien-Branche auf ihrem Weg bisher erlebt und gelernt hat. Tim Meyer ist diesen Weg mitgegangen. Im Jahr 1990, als das Stromeinspeisegesetz erstmals bestimmte, dass Netzbetreiber den Strom aus erneuerbaren Energien aufnehmen und vergüten müssen, begann Meyer mit seinem Studium der Elektrotechnik an der RWTH Aachen. Er forschte und promovierte beim Fraunhofer ISE, erlebte als Manager den Aufstieg und Untergang von Conergy, war Geschäftsbereichsleiter bei Naturstrom und ist heute selbstständiger Berater.

Aus diesen Positionen bringt er auch die starke wirtschaftliche Perspektive mit. „Über Nostalgie, Zukunft und warum der Markt längst entschieden hat“ lautet der Untertitel seines Buches. Das ist eine starke und optimistische These. Denn sie markiert auch eine Wende in der Dynamik. Erneuerbare Energien müssen demnach nicht mehr mühsam politisch gefördert werden, sondern es reicht im Grunde, wenn man sie nicht aktiv ausbremst. Die Energiedebatte sei daher „viel zu politisch“, findet Meyer.

Meyer, Tim: Strom. Über Nostalgie, Zukunft und warum der Markt längst entschieden hat. BoD – Books on Demand, 4. Juli 2025. 288 S. ISBN 978-3769351224

Autorin: Eva Augsten | © Solarthemen Media GmbH | www.solarserver.de